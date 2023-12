A- A+

ARGENTINA "Ações audaciosas ajudarão a estabilizar a economia", diz FMI sobre anúncios econômicos da Argentina Diretora-gerente do Fundo, Kristalina Georgieva, disse que medidas são um passo importante para reconstruir o potencial econômico do país

O Fundo Monetário Internacional (FMI) apoiou o pacote de medidas anunciado pelo Ministro da Economia, Luis Caputo, afirmando que são propostas "ousadas" e que, uma vez implementadas de forma decisiva, ajudarão a estabilizar a economia.

Com essa aprovação antecipada, o Fundo deu cobertura a um plano de ajuste muito alinhado com sua receita para a Argentina e que marca uma virada de 180 graus em relação à política econômica do governo de Alberto Fernández.

"Eu saúdo as medidas decisivas anunciadas pelo presidente @JMilei e sua equipe econômica para enfrentar os desafios econômicos significativos da Argentina, um passo importante para restaurar a estabilidade e reconstruir o potencial econômico do país", disse a diretora -gerente do Fundo, Kristalina Georgieva, em uma breve mensagem no site de rede social X, antigo Twitter.





A diretora de comunicações do FMI, Julie Kozack, também afirmou que a equipe técnica do Fundo "apoia as medidas", que anunciou a desvalorização da moeda e a redução dos subsídios à energia e ao transporte, entre outras decisões.

