INCLUSÃO Ações marcam o Dia Mundial de Conscientização do Autismo na Região Metropolitana do Recife Além dos eventos, confira também lista de grupos e instituições que apoiam pessoas com Transtorno do Espectro Autista

Nesta terça-feira (2) é celebrado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A data é de grande importância para a divulgação de informações e promoção da inclusão das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), um distúrbio caracterizado pela alteração das funções do neurodesenvolvimento do indivíduo, interferindo na capacidade de comunicação, linguagem, interação social e comportamento. Por isso, na Região Metropolitana do Recife, uma série de eventos e ações foram programados por iniciativas que visam dar destaque à conscientização e a valorização das pessoas com autismo.

Marco Zero

O Instituto do Autismo (IDA) está organizando um ato de celebração no Marco Zero, que acontecerá a partir das 10h. O encontro visa valorizar as pessoas com TEA, envolvendo crianças autistas e suas famílias em atividades físicas, música, dança e a campanha "Todo Autista é Campeão". As crianças presentes serão homenageadas com medalhas, reforçando o reconhecimento do espectro autista.

Sessão de Cinema

Às 14h desta terça-feira, está programada uma sessão de cinema especial com o filme Kung Fu Panda 4, no Shopping Recife, em Boa Viagem, seguida pela pintura simbólica de uma vaga preferencial para autistas. O IDA também estenderá as ações para as cidades de Carpina e Igarassu nos dias 4 e 5, respectivamente.

Distribuição de cordões de identificação

O Instituto do Autismo também fará, ao longo da semana, a distribuição de 500 cordões de identificação no Espaço Família do Shopping Recife.

Palestras e oficinas

Também durante a tarde, no Recife, um encontro gratuito e aberto a todos os públicos, promovido pela clínica Cefapp, acontece no auditório do Shopping ETC, nos Aflitos, às 15h. Com atrações como a banda Rodkids e oficinas de pintura e massinha, o evento busca promover a inclusão e a compreensão do TEA. Especialistas estarão presentes para compartilhar conhecimentos, responder perguntas e oferecer informações valiosas e apoio às famílias e amigos de pessoas autistas. As inscrições podem ser feitas no site do shopping.

Empreendedorismo Inclusivo

A Prefeitura de Olinda, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Tecnologia e Turismo, promove a Ação de Empreendedorismo Inclusivo. O evento acontece na sede da Secretaria, localizada na Avenida Liberdade, 68, no bairro do Carmo, das 8h às 12h. O objetivo é sensibilizar a população sobre o autismo e oferecer serviços de apoio e orientação. O evento contará com a palestra "As Novas Competências para o Profissional do Futuro" e serviços para a população como emissão de cartão de estacionamento para idosos, assessoria jurídica, captação de currículos, carteira ciptea, vem livre acesso e cadastro único.

Além dos eventos, a reportagem também preparou uma lista de grupos e instituições que apoiam pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Confira:

Instituto do Autismo

O Instituto conta com seis unidades distribuídas no Recife (nos bairros de Boa Viagem, Imbiribeira, Graças e Poço da Panela), Igarassu e Carpina, e atende mais de 500 crianças. Em todas as unidades, o IDA disponibiliza infraestrutura completa e uma equipe transdisciplinar, com psicólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, profissionais de Educação Física, pedagogos e musicoterapeutas.

Os pais e/ou responsáveis podem obter mais informações através do institutodoautismo.com, ou pelo perfil do instituto no Instagram: @institutodoautismo.

CPPL Recife

O CPPL (Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem) Recife atua no tratamento de Crianças com TEA há mais de 40 anos. Localizada atualmente no bairro de Santo Amaro, atende famílias com crianças com transtornos precoces. A equipe multidisciplinar do CPPL envolve psicanalistas, psicólogos e psiquiatras e sempre que necessário, neurologistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, professores, psicopedagogos e acompanhantes terapêuticos.

Para mais informações, os familiares podem acessar o site do centro, cppl.com.br, ou o perfil do CPPL no Instagram: @cpplrecife.

Associação Afeto

A Afeto (Associação de Famílias para o Bem-Estar e Tratamento da Pessoa com Autismo) é uma associação sem fins lucrativos, composta por pais e parentes de pessoas com diagnóstico de Autismo.

A associação surgiu pela necessidade de proporcionar um tratamento adequado às pessoas que recebem o diagnóstico de Autismo, as quais apresentam uma enorme necessidade de acompanhamento especializado para que elas consigam, de alguma forma, um grau de inserção na sociedade.

Para saber mais, basta acessar o site da associação, associacaoafeto.com.br, ou entrar em contato pelo perfil no Instagram: associacao_afeto.

Grupo Ampliar

O Grupo Ampliar Intervenção Comportamental é clínica multidisciplinar, localizada no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, especializada em Análise do Comportamento Aplicada (ABA) para crianças e adolescentes com atraso no desenvolvimento. O grupo oferece serviços integrados que envolvem psicologia, psicomotricidade, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia.

Os pais e/ou responsáveis podem obter mais informações acessando o site grupoampliaric.com.br, ou pelo perfil no Instagram: @grupoampliar.ic.

