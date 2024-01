A- A+

Espaço Acompanhe a chegada de astronautas europeus em nave da SpaceX à Estação Espacial Internacional A missão Ax-3 é operada pela Axiom Space, uma empresa com sede em Houston focada no desenvolvimento de estações espaciais privadas e voos espaciais tripulados

Quatro astronautas da missão Axion-3 embarcaram na Estação Espacial Internacional (ISS) neste sábado, após uma viagem de mais de 24 horas. A missão privada vai ficar no laboratório espacial por pouco mais de duas semanas, e é a primeira tripulação 100% europeia voando com a SpaceX — do bilionário Elon Musk.

Estão na missão o turco Alper Gezeravci, que chegará à estação junto com o americano de origem hispânica Michael López Alegría, o italiano Walter Villadei e o sueco Marcus Wandt a bordo de um ônibus espacial privado da empresa Axiom, que realiza sua terceira missão em aliança com a NASA.

A missão Ax-3 é operada pela Axiom Space, uma empresa com sede em Houston focada no desenvolvimento de estações espaciais privadas e voos espaciais tripulados. É a terceira missão tripulada da Axiom em órbita baixa da Terra, após um segundo voo espacial em maio.

No comando do voo de quarta-feira está Michael López-Alegría, que liderou a missão Ax-1 em 2022, a primeira missão da Axiom à ISS. O espanhol já atuou como diretor de operações da Nasa no Centro de Treinamento de Cosmonautas Yuri Gagarin em Star City, Rússia.

Liderou ainda o ramo de operações da Estação Espacial Internacional (ISS), do Escritório de Astronautas. Veterano de quatro voos espaciais, López-Alegría registrou mais de 257 dias no espaço.

Decolagens em atraso

O lançamento com tripulação europeia ocorre num momento em que a indústria espacial da região luta para decolar após uma série de atrasos. O foguete Ariane 6, que está quatro anos atrasado , deverá decolar ainda neste verão, enquanto o foguete Vega-C deverá decolar durante o quarto trimestre, após uma falha na missão no final de 2022.

— Este ano será muito melhor — disse Josef Aschbacher, diretor-geral da Agência Espacial Europeia, na semana passada, numa conferência de imprensa anual.

