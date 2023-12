Acorda no meio da madrugada? Veja o que você não deve fazer para perder o sono de vez

Estima-se que 73 milhões de brasileiros sofram de insônia e tenham alguma dificuldade para dormir. Especialistas afirmam que há muitas coisas para se fazer contra a dificuldade para dormir, como se alimentar com comidas menos pesadas, tomar um chá relaxante antes de dormir, não beber estimulantes como café antes de dormir e até mesmo tomar um banho quente ou gelado, dependendo da temperatura externa.

Entretanto, há uma coisa que as pessoas fazem, e muito, e não se deve fazer quando acordam de madrugada, seja por questão de ansiedade, estresse, ou calor, e perdem o sono: olhar o celular, mesmo que seja apenas para ver as horas.

“Verificar a hora pode aumentar o estresse e dificultar o sono. Além disso, o conteúdo do telefone pode ser muito estimulante, o que ainda mais impede você de relaxar e adormecer”, afirmou o especialista do sono Biquan Luo, CEO da LumosTech , ao New York Post.