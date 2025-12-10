'Acordar cansado é um sinal de alerta mental', afirma psiquiatra
Segundo a especialista, esse sentimento é um sintoma avisando que você está carregando muito mais do que pode suportar
Muitas pessoas experimentam uma sensação frustrante ao começar o dia: apesar de terem dormido o número recomendado de horas e sentirem que descansaram durante a noite, ao acordarem percebem um profundo cansaço.
Esse fenômeno, longe de ser uma simples falta de energia física, pode ser um importante indicador de saúde mental.
A psiquiatra Leyla Morillo, por meio de sua conta no TikTok, classificou essa situação específica como um "sintoma de alerta em psiquiatria".
A especialista concentra-se na discrepância entre o repouso fisiológico e a sensação real de vitalidade ao acordar, sugerindo que o problema não reside na qualidade do sono, mas em fatores internos mais complexos.
O perigo da fadiga emocional
Segundo a especialista, quando uma pessoa acorda cansada apesar de ter dormido bem, está enfrentando o que ela chama de "fadiga emocional".
Essa condição não se resolve apenas com repouso na cama, pois sua origem não é física, mas está ligada à carga psicológica que a pessoa enfrenta em seu dia a dia e que muitas vezes passa despercebida.
Morillo explica que esse cansaço é um "sintoma que avisa que você está carregando muito mais do que pode suportar".
Em outras palavras, o corpo manifesta fisicamente o peso das preocupações, responsabilidades ou estresse acumulado que a mente está tentando processar, excedendo a capacidade de resistência do indivíduo.
A recomendação final da psiquiatra é prestar atenção a esses sinais que muitas vezes são ignorados ou normalizados na rotina acelerada.
"Se o seu corpo está lhe dando sinais, ouça-o", conclui Morillo, incentivando as pessoas a não ignorarem esse tipo de fadiga que exige uma abordagem diferente do cansaço físico convencional.