sono 'Acordar cansado é um sinal de alerta mental', afirma psiquiatra Segundo a especialista, esse sentimento é um sintoma avisando que você está carregando muito mais do que pode suportar

Muitas pessoas experimentam uma sensação frustrante ao começar o dia: apesar de terem dormido o número recomendado de horas e sentirem que descansaram durante a noite, ao acordarem percebem um profundo cansaço.

Esse fenômeno, longe de ser uma simples falta de energia física, pode ser um importante indicador de saúde mental.

A psiquiatra Leyla Morillo, por meio de sua conta no TikTok, classificou essa situação específica como um "sintoma de alerta em psiquiatria".

A especialista concentra-se na discrepância entre o repouso fisiológico e a sensação real de vitalidade ao acordar, sugerindo que o problema não reside na qualidade do sono, mas em fatores internos mais complexos.

O perigo da fadiga emocional

Segundo a especialista, quando uma pessoa acorda cansada apesar de ter dormido bem, está enfrentando o que ela chama de "fadiga emocional".

Em outras palavras, o corpo manifesta fisicamente o peso das preocupações, responsabilidades ou estresse acumulado que a mente está tentando processar, excedendo a capacidade de resistência do indivíduo.

A recomendação final da psiquiatra é prestar atenção a esses sinais que muitas vezes são ignorados ou normalizados na rotina acelerada.

"Se o seu corpo está lhe dando sinais, ouça-o", conclui Morillo, incentivando as pessoas a não ignorarem esse tipo de fadiga que exige uma abordagem diferente do cansaço físico convencional.

