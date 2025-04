"Acordei falando um idioma diferente"; entenda o que é a síndrome da língua estrangeira

A- A+

Um adolescente de 17 anos passou por uma cirurgia de rotina no joelho e misteriosamente acordou falando uma língua diferente, segundo informações do Daily Mail. O estudante de ensino médio, que não teve sua identidade divulgada, foi internado em um hospital na Holanda para uma cirurgia ortopédica sob anestesia após se machucar enquanto jogava futebol. O caso ocorreu em 2022.

Embora a cirurgia tenha sido bem-sucedida, o garoto acordou falando em inglês com sotaque americano e insistiu que estava em Utah, um estado americano. Antes desse incidente, ele só falava inglês durante as aulas na escola, mas depois do procedimento ele não conseguia mais falar nem entender sua língua nativa. Ele também não conseguia reconhecer seus pais.

De acordo com o relato do caso, o adolescente não tinha histórico de sintomas psiquiátricos e nenhum histórico médico familiar relevante que pudesse explicar a situação. Uma hora após a cirurgia, a equipe médica solicitou uma avaliação psiquiátrica - mas os médicos não conseguiram encontrar uma resposta para a condição repentina.

Cerca de 18 horas depois de acordar, o adolescente começou a entender holandês novamente, mas continuou a se comunicar exclusivamente em inglês. Sua capacidade de falar holandês só começou a retornar gradualmente no dia seguinte após uma visita de amigos.

Três dias depois, o menino teve alta do hospital e os médicos começaram a vasculhar a literatura para encontrar uma resposta. Eles descobriram que ele havia desenvolvido temporariamente a síndrome da língua estrangeira (SLE) ou síndrome do sotaque estrangeiro (SSE).

Essa é uma condição neurológica rara em que os indivíduos mudam de sua língua nativa e se fixam por um período de tempo em uma segunda língua. A condição também pode afetar a velocidade com que você fala, tom, articulação, volume, ênfase nas sílabas e fazer com que o paciente desenvolva um sotaque que soe estrangeiro, mas na verdade não está falando uma língua diferente.

Em geral, as causas são traumatismo craniano grave, derrame, tumores cerebrais, sangramento no cérebro e danos ao centro da fala do cérebro chamado área de Broca. Localizada no lobo frontal, essa área é crucial para a capacidade de uma pessoa de articular ideias e usar palavras com precisão na linguagem falada e escrita.

A síndrome da língua estrangeira foi descoberta por Pierre Marie, um neurologista francês em 1907. Desde então, apenas cerca de 100 casos no mundo foram confirmados.

Exames detalhados de saúde física e mental são geralmente conduzidos para diagnosticar as condições - ambas as quais o adolescente holandês passou. Ao contrário dos casos típicos, o menino revelou que sabia que estava falando e só conseguia entender inglês após a cirurgia.

Ele conseguiu se recuperar completamente em algumas semanas. Os médicos disseram no relatório: "Ele se lembrou de que não conseguiu reconhecer seus pais e que acreditava estar nos EUA. O neurologista não relatou nenhuma anormalidade no exame neurológico completo. O neurologista não viu nenhuma indicação para diagnósticos adicionais; portanto, nenhum eletroencefalograma (EEG), neuroimagem ou exames neuropsicológicos foram realizados perto do evento, e o paciente recebeu alta um dia depois. Três semanas após a alta do hospital, em uma consulta de acompanhamento no ambulatório psiquiátrico, ele relatou que não estava tendo dificuldades em usar a língua holandesa".

Os especialistas também observaram que a SLE raramente é vista em crianças e suspeitam que eles sejam os primeiros a documentar o caso em um adolescente. Embora o menino agora esteja vivendo uma vida normal, os médicos afirmam que "ainda há muito a ser aprendido e mais pesquisas são necessárias" para entender como ele desenvolveu uma condição neurológica durante uma cirurgia no joelho sob anestesia.

Um estudo de 2024 publicado no Journal of Oral and Maxillofacial Surgery sugere que a anestesia pode causar interrupções na capacidade do cérebro de se comunicar - levando ao desenvolvimento de síndrome. Acredita-se que a anestesia desliga os principais centros do cérebro, interrompendo a comunicação dentro do córtex e, portanto, produzindo um estado de inconsciência.

Embora o mecanismo exato não seja totalmente compreendido, alguns especialistas acreditam que a anestesia prolongada pode criar uma sensação de confusão e desorientação nos pacientes - o que pode então se manifestar como dificuldade para falar ou entender.

Veja também