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Guerra no Oriente Médio Acordo com o Irã será 'grande e significativo' ou não haverá acordo, diz Trump Expectativa de um acordo derruba os preços do petróleo nesta segunda. Às 7h36 (de Brasília), o Brent caía 5,4%, para menos de US$ 95 por barril

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (25) que um eventual acordo de paz com o Irã será "grande e significativo" ou não haverá acordo.

"Será exatamente o oposto do desastre do JCPOA negociado pelo fracassado governo Obama, que foi um caminho direto e aberto para o Irã obter uma arma nuclear", acrescentou Trump em publicação na Truth Social, referindo-se ao histórico acordo nuclear assinado com o Irã em 2015. "Não, eu não faço acordos assim", concluiu.

A declaração de Trump veio em meio a crescentes expectativas de que EUA e Irã estejam se aproximando de um entendimento para encerrar a guerra no Oriente Médio, com a possível reabertura do Estreito de Ormuz, por onde transita cerca de 20% do petróleo mundial.

A expectativa de um acordo derruba os preços do petróleo nesta segunda. Às 7h36 (de Brasília), o Brent caía 5,4%, para menos de US$ 95 por barril.

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