A- A+

CEO DA META Acordo da Meta vincula Zuckerberg à Califórnia antes de votação de imposto sobre bilionários Zuckerberg recebeu, na prática, um incentivo financeiro para permanecer na Califórnia

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, receberá um novo pacote de ações em troca da manutenção da sede da empresa na Califórnia, o que evitará a perda de controle do grupo caso seja aprovado um imposto temporário nas eleições de novembro.

A Meta anunciou o acordo em um documento apresentado às autoridades do mercado de capitais, que coincidiu com a divulgação de seu relatório de resultados trimestrais.

A empresa superou as expectativas dos investidores no terceiro trimestre, mas seus lucros foram afetados em quase 10 bilhões de dólares por um acordo judicial com a maioria dos estados do país.

Zuckerberg recebeu, na prática, um incentivo financeiro para permanecer na Califórnia, onde os eleitores decidirão em 3 de novembro se aprovam um imposto temporário sobre o patrimônio dos bilionários que residem no estado.

Na mesma data, os americanos renovarão a Câmara dos Representantes e parte do Senado. As pesquisas antecipam que os republicanos, partido do presidente Donald Trump, perderão pelo menos o controle da Câmara.

O acordo foi elaborado para dar a Zuckerberg a possibilidade de vender ações sem perder seu poder de voto, caso seja aprovada a medida fiscal conhecida como Proposta 40.

A iniciativa pretende impor um imposto único de 5% aos bilionários, e 90% do valor arrecadado seria destinado aos serviços de saúde.

Em um documento apresentado aos órgãos reguladores, a Meta expressou preocupação de que o poder de voto de Zuckerberg "poderia ser reduzido para aproximadamente 53% ou menos" se ele for obrigado a vender parte de suas ações para pagar mais impostos.

No texto do acordo, a empresa indicou que ofereceria uma nova categoria de ações sem direito a voto e concederia a todos os acionistas um aumento único para cada ação que possuem.

Isso inclui Zuckerberg, que tinha mais de 342 milhões de ações da Meta no fim de 2025, a maioria considerada ações com direito de voto privilegiado. Isso confere ao empresário mais de 60% do controle da empresa.

Quase 39 milhões de pessoas vivem na Califórnia. Destas, "algumas centenas" têm patrimônios líquidos de um bilhão de dólares ou mais, segundo o Escritório de Análise Legislativa da Califórnia, um órgão apartidário.

Alguns bilionários do estado se mudaram preventivamente, entre eles os fundadores do Google, Sergey Brin e Larry Page, e Peter Thiel, cofundador do PayPal e da Palantir, de acordo com o site Politico.

Veja também