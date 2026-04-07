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TRÉGUA

Acordo de cessar-fogo é "vitória" para EUA, diz Casa Branca

Porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, elogiou nesta terça-feira (7) o cessar-fogo de duas semanas

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Karoline Leavitt, porta-voz da Casa BrancaKaroline Leavitt, porta-voz da Casa Branca - Foto: Brendan Smialowski/ AFP

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, elogiou nesta terça-feira (7) o cessar-fogo de duas semanas na guerra do Irã e disse que é uma "vitória" para os Estados Unidos.

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"Esta é uma vitória para os Estados Unidos que o presidente Trump e nossas incríveis forças armadas tornaram possível", escreveu Leavitt na rede social X.

"O êxito de nossas forças armadas gerou uma capacidade de pressão máxima, o que permitiu ao presidente Trump e à sua equipe realizar duras negociações que agora abrem as portas para uma solução diplomática e uma paz duradoura", acrescentou.

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