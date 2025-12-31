A- A+

GUERRA Acordo de paz está 90% pronto, restam 10%', diz Zelensky aos ucranianos

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky declarou nesta quarta-feira (31) que "restam 10%" para que seu país alcance um "acordo de paz" com a Rússia, mas que ainda falta decidir as questões mais importantes, e advertiu contra um acordo que recompense Moscou.

Em seu discurso de véspera de Ano Novo, Zelensky disse que a Ucrânia quer pôr fim à guerra, mas não "a qualquer preço", e que qualquer acordo deve incluir sólidas garantias de segurança para dissuadir a Rússia de voltar a invadir seu território.

"O acordo de paz está 90% pronto, restam 10%. E isso é muito mais que apenas números", disse Zelensky em uma mensagem de vídeo publicada em sua conta no Telegram.

"Esses 10% vão determinar o destino da paz, o destino da Ucrânia e da Europa", acrescentou.

Os Estados Unidos tentam elaborar um acordo de paz com contribuições tanto de Moscou quanto de Kiev, mas não conseguiram alcançar um avanço decisivo na questão-chave do território.

Como parte do acordo, o presidente russo Vladimir Putin pressiona para obter o controle total da região oriental de Donbass, na Ucrânia, mas Zelensky afirmou em seu discurso que não acredita que a Rússia vai parar ali se a Ucrânia se retirar.

"'Saiam do Donbass e tudo estará terminado'. É assim que soa a fraude quando se traduz do russo para o ucraniano, o inglês, o alemão, o francês e, de fato, para qualquer idioma do mundo", declarou.

