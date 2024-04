Acordo entre a PCR e 99 Táxi disponibiliza transporte para pacientes da Rede Pública de Saúde

A- A+

Nesta terça-feira (23), o prefeito João Campos recebeu, no prédio-sede da Prefeitura do Recife, o diretor e o gerente de Relações Governamentais da empresa 99 Táxi para ampliar a parceria entre a operadora de transporte e a cidade do Recife. A empresa é uma das primeiras apoiadoras da moeda social Capiba, criada para estimular a convivência entre as pessoas e com a cidade de maneira saudável e sustentável.

Dessa vez, a novidade é o apoio da 99 Táxi à Saúde do município, com a doação de mil vouchers por mês, até o fim deste ano, voltado para pacientes cirúrgicos dos Mutirões de Saúde das áreas de pediatria, oftalmologia e ginecologia.



No último sábado (20), fruto de uma experiência inicial, a empresa já forneceu transporte para crianças com transtorno do espectro autista (TEA), durante o Mutirão de Saúde, na UPA-E Fernando Figueira, no Ibura. Na ocasião, foram ofertados 100 vouchers.

"A 99 Táxi fez essa parceria com a cidade no último mutirão. Agora também estamos incluindo outros serviços da saúde, além de mais de 2 mil corridas que estarão disponíveis na Capiba, a primeira moeda e plataforma social de uma capital do Brasil, pela qual quem faz exercício e pratica boas ações municipais recebe créditos, incluindo corridas da 99. Quero agradecer à empresa por essa iniciativa - por acreditar e apostar na boa relação com o Recife, na capacidade de fazer o bem, juntando o governo municipal e a iniciativa privada para transformar a vida de quem mais precisa", afirmou o prefeito João Campos durante o encontro.

A iniciativa pioneira entre a cidade do Recife e a 99 Táxi dá um apoio logístico importante para os pacientes dos Mutirões de Saúde, que visam zerar as filas de espera de exames específicos. Neste último sábado (20), a empresa disponibilizou 72 viagens para crianças TEA irem ao Mutirão de Saúde.



Na ocasião, a Secretaria de Saúde indicou o menor índice de absenteísmo até o momento, o que mostra que, com um transporte de qualidade garantido, os pacientes da Rede Municipal de Saúde poderão exercer o direito à saúde da melhor forma.



Serão mil vouchers disponíveis por mês, até dezembro de 2024, e para utilizá-los é preciso baixar o aplicativo 99 Táxi, ir na aba "Meus Descontos" e aplicar o código do cupom, que será criado e divulgado através do canal oficial do WhatsApp da Prefeitura do Recife.

"Faz um tempo que procuramos mudar um pouco a forma como a 99 Táxi se relaciona com as cidades e elegemos algumas como prioridade, a exemplo do Recife. Já estamos concretizando diversos planos, como a parceria com a Moeda Capiba e, agora, essa ação voltada para a saúde pública. Queremos transformar essa iniciativa em uma política nacional e achamos que o Recife pode ser o grande pioneiro deste processo", ressaltou Fernando Paes, diretor de Políticas Públicas e Assuntos Governamentais da 99 Táxi.

A parceria começou com a Moeda Capiba, quando a empresa de transportes disponibilizou 200 vouchers para serem trocados pelos créditos dentro do aplicativo do Conecta Recife. Hoje a plataforma da capital pernambucana recebeu mais 2 mil vouchers. Para trocar as Moedas Capiba por brindes, é preciso participar das atividades que são lançadas dentro do próprio app.



Nesse pontapé inicial, estão as Academias Recife e o Cross Recife. Ao agendar e confirmar a presença nas aulas pelo aplicativo Conecta Recife, Moedas Capiba são acumuladas automaticamente. Outras formas de ganhar moedas incluem responder a um quiz (jogo de perguntas e respostas) e compartilhar os desafios com outros contatos.

99 TÁXI - É uma empresa e aplicativo de transporte individual fundada em 2012. Em janeiro de 2017, a 99 Táxi recebeu um aporte de US$ 100 milhões de dólares da Didi Chuxing, companhia chinesa de transporte, o que permitiu abrir mais de 250 vagas de trabalho. Em janeiro de 2018, a 99 foi vendida a Didi Chuxing e se tornou a primeira startup brasileira a valer mais de US$ 1 bilhão.

