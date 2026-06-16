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Conflito Acordo entre Irã e EUA será assinado na sexta-feira (19) no resort suíço de Bürgenstock Informação foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores suíço nesta terça-feira (16)

A cerimônia de assinatura do protocolo de acordo de acordo entre Estados Unidos e Irã aconteceu na sexta-feira (19), na Suíça, em um hotel de luxo na montanha Bürgenstock, perto do lago de Lucerna, informou nesta terça-feira (16) à AFP o Ministério das Relações Exteriores suíço.

"A assinatura está prevista para sexta-feira, 19 de junho, em Bürgenstock", indicou à AFP o Ministério das Relações Exteriores, que explicou que o local — de difícil acesso e fácil de proteger — "foi proposto pelos mediadores paquistaneses e catarianos, assim como por Estados Unidos e Irã".

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