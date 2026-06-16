Conflito
Acordo entre Irã e EUA será assinado na sexta-feira (19) no resort suíço de Bürgenstock
Informação foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores suíço nesta terça-feira (16)
Esta fotografia, tirada em 6 de junho de 2024, mostra um edifício do luxuoso resort Burgenstock, acima do Lago Lucerna, na Suíça central, que sediará uma cúpula de paz com a Ucrânia - Foto: Elodie Le Maou / AFP
A cerimônia de assinatura do protocolo de acordo de acordo entre Estados Unidos e Irã aconteceu na sexta-feira (19), na Suíça, em um hotel de luxo na montanha Bürgenstock, perto do lago de Lucerna, informou nesta terça-feira (16) à AFP o Ministério das Relações Exteriores suíço.
Leia também
• Aliados do G7 tentam recolocar Ucrânia no topo da agenda de Trump enquanto guerra se prolonga
• Irã insiste que acabar com a guerra no Líbano é parte fundamental do acordo com EUA
• Guerra com Irã não deixa vencedores claros, dizem especialistas
"A assinatura está prevista para sexta-feira, 19 de junho, em Bürgenstock", indicou à AFP o Ministério das Relações Exteriores, que explicou que o local — de difícil acesso e fácil de proteger — "foi proposto pelos mediadores paquistaneses e catarianos, assim como por Estados Unidos e Irã".