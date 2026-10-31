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Conflito Acordo entre Rússia e Ucrânia permite evacuar civis da cidade ocupada de Oleshki Por razões de segurança, a AFP não pode informar o local para onde os evacuados foram levados

Moradores de Oleshki, cidade do sul da Ucrânia sob ocupação russa, foram evacuados graças a um cessar-fogo localizado e retornaram neste sábado (31) ao território ucraniano após passarem por Belarus, informaram autoridades dos dois países.

"O quarto e último avião aterrissou em Gomel [Belarus]. Em algumas horas, todos os cidadãos ucranianos evacuados de Oleshki, assim como a delegação ucraniana, estarão de volta ao território ucraniano", escreveu no Telegram o deputado ucraniano Davyd Arakhamia.

Horas depois, os evacuados começaram a chegar à Ucrânia. Um jornalista da AFP viu grupos de pessoas, algumas envoltas em bandeiras ucranianas, desembarcando de ônibus entre lágrimas e abraçando familiares e amigos.

Por razões de segurança, a AFP não pode informar o local para onde os evacuados foram levados.

Oleshki, situada na linha de frente da região de Kherson, no sul da Ucrânia, enfrenta há semanas uma grave crise humanitária.

Um cessar-fogo localizado, negociado entre Ucrânia e Rússia com a mediação da primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, permitiu a retirada dos moradores que desejassem seguir para a Ucrânia ou para a Rússia.

O Ministério da Defesa divulgou imagens mostrando a chegada de ônibus e homens e mulheres de todas as idades, vários dos quais embarcaram posteriormente em um avião. Alguns se deslocavam com muletas ou em cadeiras de rodas.

Segundo estimativas de Kiev, cerca de 2 mil habitantes permaneciam em Oleshki antes da operação humanitária, número muito inferior aos 24 mil registrados antes da invasão russa.

A trégua teve início na terça-feira (27) e deve terminar no domingo (1º) à noite.

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