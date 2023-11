Acordo Israel-Hamas: 50 reféns devem ser soltos da Faixa de Gaza; conheça suas histórias

A- A+

Quase dois meses depois, 50 dos 240 reféns feitos pelo Hamas durante os ataques terroristas do dia 7 de outubro poderão voltar para casa. É o que prevê o acordo selado entre o Hamas e Israel, que propõe a troca de sequestrados por presos palestinos e um cessar-fogo temporário na Faixa de Gaza. A expectativa era de que a trégua começasse por volta de 10h (05h em Brasília) desta quinta-feira, com as primeiras trocas acontecendo em seguida, mas o planejamento foi suspenso após anúncio de Israel na véspera.

A transferência prevê a troca de 30 menores de idade e 20 mulheres (oito delas, mães) reféns por 150 palestinos detidos em prisões israelenses. Uma lista divulgada por autoridades do Estado judeu para consulta pública mostra que pelo menos 300 pessoas estão aptas para a troca, a maioria menores. O processo ocorrerá em cinco etapas, com 12 reféns libertados por dia, garantindo pelo menos quatro dias de pausa no conflito.

Mediado pelo Catar, Egito e Estados Unidos, o acordo prevê ainda a concessão de um dia a mais de cessar-fogo a cada 10 reféns extras liberados pelo grupo palestino. Foram negadas tratativas para a soltura de militares e combatentes inimigos. Afinal, apesar de trazer um certo alívio ao enclave palestino que vive uma crise humanitária, o acordo não indica uma paz definitiva entre os grupos. Nada sugere que a meta do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de eliminar o Hamas, tenha mudado.

Durante o ataque terrorista do dia 7 de outubro, cerca de 240 pessoas foram feitas reféns e 1,2 mil foram mortas em Israel. Desse total de sequestrados, ao menos 40 são crianças e adolescentes, segundo uma lista divulgada pelo Exército israelense nesta terça-feira. O mais jovem é Kfir Bibas, de apenas 10 meses. Um levantamento feito pela AFP também sugere que as mulheres são 68, sendo a mais velha Yafa Adar, de 85 anos, moradora do kibutz Nir Oz.

Até o momento, apenas cinco pessoas foram libertadas — todas mulheres: Judith Raanan, de 59 anos, e Natalie Raanan, de 17, mãe e filha respectivamente, seguidas por Nurit Yitzhak, de 80 anos, e Yocheved Levschitz, de 85. Uma soldado detida no território palestino também foi resgatada.

Abaixo estão listados mulheres e menores que estão em cativeiro, nomes em potencial para a lista dos 50 reféns acordados:

→ Mulheres

Agam Berger, 19 anos

Foi levada de Nahal Oz para a Faixa de Gaza pelos terroristas do Hamas. Vídeos divulgados pelo grupo mostram a jovem sendo sequestrada.

Daniela Gilboa, 19 anos

Estava no kibutz Nahal Oz no momento em que ele foi atacado pelo grupo, no dia 7 de outubro. Segundo a BBC News, ela teria pedido à mãe para que rezasse por ela.

Karina Ariev, 19 anos

Soldado, servia na base militar próxima à Faixa de Gaza. A jovem ligou para a irmã, Alexandra, no momento do ataque dos terroristas. Segundo relato da Alexandra à BBC, era possível ouvir tiros no outro lado da linha e, mais tarde, ela viu um vídeo de Ariev sendo levada em um veículo.

Naama Levy, 19 anos

Um vídeo divulgado pelo Hamas e que circula nas redes sociais mostra a jovem sendo colocada em um jipe, com as mãos amarradas nas costas. Segundo sua mãe, Levy tinha iniciado há pouco tempo o serviço militar.

Maya Regev, 21 anos

Estava na cidade de Herzliya, quando foi levada junto com seu irmão Itay, de 18 anos, para a Faixa de Gaza. Durante o ataque, ela teria ligado para o pai em desespero, dizendo: “Pai, estão atirando em mim, estou morta”. Seu sequestro foi confirmado pelo Exército de Israel.

Mia Schem, 21 anos

Franco-israelense, a jovem foi uma das 38 pessoas sequestradas no festival de música Supernova, próximo à Faixa de Gaza. Neta de um chileno, a jovem apareceu em um vídeo divulgado pelo Hamas no dia 17 de outubro. Ela estava com os braços engessados e afirmou na gravação que passou por uma cirurgia de três horas, além de ter recebido cuidados médicos e medicamentos.

Romi Lesham Gonen, 23 anos

Foi sequestrada durante o ataque ao festival de música Supernova. Segundo a BBC, ela estava no celular com a mãe enquanto tentava fugir dos terroristas. Ela teria implorado por ajuda depois de ter sido baleada, contou a mãe ao jornal britânico. O celular da jovem foi localizado no enclave palestino, segundo a ABC News.

Eden Yerushalmi, 24 anos

Foi sequestrada no festival de música Supernova. Sua irmã, May, contou à BBC que Yerushalmi ligou para sua família durante o ataque à rave. Em seguida, eles foram informados pelas Forças Armadas de Israel que a jovem havia sido sequestrada.

Noa Argamani, 25 anos

Nascida na China, Noga também foi sequestrada no festival. Um vídeo — que teria sido verificado por seu pai, Yaakov Argamani, ao Canal 12 de Israel — mostra a jovem na garupa de uma motocicleta gritando: “Não me mate!”, informou a BBC. Seu namorado, Avinatan Or, de 30 anos, também aparece no vídeo, segundo o jornal The Times of Israel.

Inbar Haiman, 27 anos

Estudante na Universidade Internacional de Haifa, a jovem também foi sequestrada no festival de música Supernova. Ela, que estava no evento como voluntária, segundo o The Guardian, foi vista por dois jovens israelenses sendo levada do festival em uma motocicleta. O Hamas divulgou um vídeo em que a jovem aparece rapidamente.

Amit Buskila, 28 anos

Moradora da cidade de Ashdod, também foi sequestrada durante o festival de música. Segundo a BBC, a jovem teria ligado para um primo, identificado como Shimon, durante a invasão do Hamas. O sequestro de Buskila foi confirmado à família pelas autoridades israelenses.

Arbel Yahud, 28 anos

A jovem, que morava no kibutz Nir Oz com o namorado Ariel Cunio, foi levada para a Faixa de Gaza durante o ataque terrorista do Hamas, segundo o Times of Israel. Cunio, que também foi sequestrado, enviou como última mensagem ao irmão Eithan Cunio que eles estavam “em um filme de terror”, segundo o jornal Jewish Chronicle, citado pela BBC.

Sapir Cohen, de 29 anos

Foi levada para a Faixa de Gaza quando passava o feriado de Shabbat — sagrado para o judaísmo — junto com o namorado e a família dele, no kibutz Nir Oz. O namorado, Alexander Trupanov, a sogra Lena, de 50 anos, e a avó de Alexander, Irina Tati, também foram levados. A família do namorado, segundo o Times of Israel, emigrou da Rússia há 25 anos.

Shani Goren, 29 anos

Moradora do kibutz Nir Oz, foi reconhecida posteriormente por familiares em um vídeo divulgado pelo Hamas. É neta de uruguaios e conseguiu a cidadania ainda no cativeiro. O Uruguai afirma que está trabalhando para a sua libertação, segundo a BBC.

Doron Steinbrecher, 30 anos

Veterinária, morava em um apartamento no kibutz Kfar Aza. Ela foi sequestrada no local e chegou a encaminhar uma mensagem de voz aos amigos, por volta de 10h30 do dia 7 de outubro, antes de ser levada para o enclave palestino: “Eles chegaram, eles me pegaram”.

Ilana Gritzewsky, 30 anos

Mexicana, foi levada como refém quando estava no kibutz Nir Oz com o namorado israelense Matan Zanguaker, de 24 anos, segundo o pai da jovem, citado pela BBC. Matan também foi feito refém pelos terroristas.

Shiri Bibas, 32 anos

Do kibutz Nir Oz, casada com com Yarden, 34 anos. Tem dois filhos: Kfir Bibas, de 10 meses, e Ariel, de 3 anos. Segundo a BBC, acredita-se que todos da família tenham sido sequestrados. Em uma imagem, Shiri aparece segurando Ariel e Kfir cercada por homens armados. Seus pais, Yossi e Margit Silberman foram mortos durante o ataque.

Doron Katz Asher, 34 anos

Mãe de Raz, de 4 anos, e Aviv, de 2 anos, que também foram feitas reféns. Estava com parentes próximo à fronteira da Faixa de Gaza, quando o ataque terrorista ocorreu. Yoni, seu marido, viu um vídeo da esposa e das filhas sendo colocadas em um caminhão junto com outros reféns, informou a BBC.

Sharon Aloni Cunio, 34 anos

Foi sequestrada com o marido David Cunio, de 33 anos, as filhas gêmeas de 3 anos, Ema e Yuly, além da irmã Daniele Aloni e a sobrinha Emilia, de 5 anos. A família estava no kibutz Nir Oz, quando ocorreu o ataque, contou o irmão Moran à CNN, citado pela BBC News. Em depoimento, Moran disse que eles estavam abrigados em um bunker, mas os combatentes do grupo terrorista atearam fogo na casa. Eles foram sequestrados enquanto tentavam fugir das chamas.

Nattawaree “Yo” Moonkan, 35 anos

Imigrante tailandesa, Moonkan trabalha em uma fábrica de embalagem de cogumelos com o marido Boonthom Phankhong, de 45 anos. O casal estava no local quando homens do Hamas entraram e começaram a atirar. Enquanto todos os funcionários estavam escondidos, a mulher gritou e acabou sendo levada como refém.

Yarden Roman-Gat, 36 anos

Com dupla nacionalidade (germano-israelense), a mulher foi levada por terroristas do Hamas para a Faixa de Gaza. Ela mora no kibutz Be’eri com a filha Gefen, de 3 anos, e o marido, Alon. Eles também foram levados pelos terroristas, mas conseguiram escapar durante o trajeto.

Rimon Buchshtab Kirsht, 36 anos

Moradora do kibutz Nirim, foi sequestrada junto com o marido Yagev Kirsht. Rimon aparece em um vídeo divulgado no último dia 30 pelo Hamas. Ao Times of Israel, a mãe de Kirsht, identificada como Avital, disse que a filha apareceu sem óculos, algo que ela usa — e necessita — o tempo todo.

Adi Shoham, de 38 anos

Casada com Tal Shoham, de 38 anos, e mãe de Nave, de 8 anos, e Yahel, de 3 anos — também sequestrados e levados para Gaza. Sua mãe, Soshan Haran, de 67 anos, também foi levada.

Carmel Gat, 39 anos

O momento do seu sequestro foi presenciado pelo pai. A mulher, que mora no kibutz Be’eri, foi levada por um homem armado, segundo o jornal Haaretz.

Amit Soussana, 40 anos

Estava em casa com febre quando os terroristas invadiram o local, segundo a BBC. Ela mora no kibutz Kfar Aza e foi confirmada como uma das centenas de reféns no dia 29 de outubro pelo Exército de Israel. Segundo a família, citada pelo jornal britânico, Soussana teria dito que estava ouvindo tiros e que iria se esconder em um local seguro da casa.

Hagar Brodutch, de 40 anos

Estava no kibutz Kfar Aza quando ocorreu o ataque terrorista. Mãe de Ofry, de 10 anos, Yuval, de 8, e Oria, de 4. Seu marido, Avichai, disse à ABC News, citado pela BBC, que acreditava que sua família estava morta, mas recebeu informações posteriores do kibutz afirmando que Hagar e seus filhos tinham sido levados pelo Hamas.

Moran Yanai, 40 anos

Designer de joias, a BBC conta que a mulher estava vendendo suas peças no festival de música Supernova quando foi surpreendida pelo ataque terrorista. À Associated Press, citado pela BBC, seu irmão contou que reconheceu Yanai em um vídeo.

Nili Margalit, de 41 anos

Enfermeira, foi sequestrada enquanto estava em casa, no kibutz Nir Oz, segundo familiares e amigos à BBC. A mulher foi reconhecida pela idosa Yocheved Lifschitz, do mesmo kibutz, enquanto ela ainda estava em cativeiro — Lifschitz foi uma das quatro reféns libertadas.

Daniele Aloni, de 44 anos

Foi sequestrada com a filha Emilia, a irmã Sharon Aloni, o cunhado David Cunio, e as sobrinhas gêmeas, Ema e Yuly. Daniele também aparece no vídeo divulgado pelo Hamas no último dia 30, ao lado de Rimon Buchshtab Kirsht e Lena Trupanov, de 50 anos.

Chen Almog-Goldstein, de 48 anos

Moradora do kibutz Kfar Aza, foi sequestrada com os filhos Tal, de 9 anos, Gal, de 11, e Agam, de 17. A informação foi dada pela família à Associated Press e citada pela BBC News. O marido Nadav e a filha mais velha Yam, de 20 anos, foram mortos durante o ataque terrorista.

Liat Beinin Atzili, 49 anos

A mulher está desaparecida desde o ataque do grupo terrorista no dia 7 de outubro, junto com seu marido, Aviv, também de 49 anos. A BBC conta que a residência do casal foi incendiada, embora nenhum vestígio de sangue ou luta tenha sido encontrado.

Lena Trupanov, 50 anos

Foi sequestrada enquanto celebrava o feriado Shabbat com seus familiares, no kibutz Nir Oz. Ela também aparece em um vídeo divulgado pelo Hamas, ao lado de Rimon Buchshtab Kirsht e Daniele Aloni. Além dela, seu filho Alexander Trupanov, a namorada dele Sapir Cohen e a avó Irina Tati também foram sequestrados, segundo um comunicado do Centro Raoul Wallenburg para os Direitos Humanos do Canadá, citado pela BBC. Seu marido, Vitaly Trupanov, foi morto durante os ataques, informou o The Times of Israel.

Karina Engelbert, de 51 anos

Foi sequestrada no kibutz Nir Oz junto com o marido, Ronen Engel, de 55 anos, e as filhas Yuval, de 11 anos, e Mika, de 18. Completou recentemente um tratamento de câncer de mama e, por isso, necessita de acesso a medicamentos, informou a irmã Paola Frishta em um site que pedia assistência médica para os reféns, citada pela BBC.

Sharon Avigdori, de 52 anos

Acredita-se que tenha sido sequestrada com a filha Noam, de 12 anos, quando estavam no kibutz Be’eri. Segundo o jornal Jerusalem Post, Avigdori é psicóloga, especializada em crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Meirav Tal, de 53 anos

Foi levada para a Faixa de Gaza com o parceiro Yair Jacob, de 59 anos, e os enteados Yagil, de 13 anos, e Or, de 16. De acordo com a BBC, o casal aparece em um vídeo com os sequestradores.

Shiri Weiss, 53 anos

Foi sequestrada momentos antes da filha, Noga Weiss, de 18 anos, segundo uma mensagem enviada à família e citada pela BBC. Seu esposo, Ilan Weiss, de 58 anos, foi visto pela última vez saindo da sua casa para defender o kibutz e não retornou. Ele segue desaparecido.

Keren Munder, 54 anos

Foi sequestrada no kibutz Nir Oz com o filho Ohad Munder-Zichri de 9 anos e seus pais idosos, Ruthi e Avraham Munder, ambos de 78 anos, segundo informações de autoridades israelenses citadas pela BBC.

Raya Rotem, 54 anos

Estava escondida em um lugar seguro com a filha Hila, de 12 anos, durante a manhã do ataque. Por volta de 12h05 (horário local), ela mandou uma mensagem ao seu irmão dizendo que ela e a filha tinham sido feitas reféns e estavam sendo levadas para Gaza.

Maya Goren, 56 anos

Estava organizando pela manhã o espaço infantil do kibutz onde mora, Nir Oz, quando foi levada como refém pelos terroristas, informou o The Times of Israel. Seu marido, Avner, foi morto.

Gabriela Liemberg, de 59 anos

Foi levada do kibutz Nir Yitzhak com a filha Mia Liemberg, de 17 anos. Tem dupla nacionalidade: argentina e israelense. Além dela, seus irmãos Fernando Simon Marman, de 60 anos, e Clara Marman, de 62 anos, foram levados também para a Faixa de Gaza.

Noralin Agojo, 60 anos

Estava visitando o kibutz Nirim para celebrar os 70 anos da comunidade, quando o ataque ocorreu. Seu esposo foi morto. Seu irmão mais novo, identificado como Exo, contou ao site Bring Them Home (Traga-os para Casa, em tradução livre), que Agojo disse a ele: “Estou tremendo. Talvez eu não volte para casa”.

Adrienne, mais conhecida como Aviva, Seigel, de 62 anos

A mulher foi sequestrada em sua casa, em Kfar Aza, segundo o relato do seu irmão Lee Seigel à BBC. O marido da mulher, Keith Seigel, de 64 anos, também foi levado pelos combatentes.

Clara Marman, de 62 anos

Foi sequestrada com seu parceiro Louiz Har, de 70 anos, e seus irmãos Fernando Simon Marman e Gabriela, além da sobrinha Mia. Segundo contou sua filha, Maayan Sigal-Koren, ao Vatican News, citada pela BBC, os telefones do grupo foram rastreados em Gaza.

Shoshan Haran, de 67 anos

Moradora do kibutz Be’eri, é fundadora da ONG Fair Planet, um projeto agrícola voltado para a capacitação de agricultores em situação de pobreza, segundo a BBC. Haran foi sequestrada com a filha e o genro, Adi e Tal Shoham, e seus netos Nave e Yahel. Seu marido, Haran Avshalom, foi morto durante o ataque terrorista. Ele era economista e tinha nacionalidade dupla (Isralense e alemão).

Judith Weinstein Haggai, 70 anos

Está desaparecida, junto com o seu marido, Gad Haggai, de 73 anos, desde o ataque terrorista do dia 7 de outubro. O casal foi confirmado como refém dez dias depois pelo Exército de Israel.

Adina Moshe, 72 anos

Foi identificada pela família em um vídeo em que aparece entre dois homens, na garupa de uma motocicleta. O registro, supostamente, mostrava o momento da captura e deslocamento da idosa para a Faixa de Gaza. Ela é moradora do kibutz Nir Oz.

Irina Tati, 73 anos

Estava passando o feriado de Sabbath com a família, no kibutz Nir Oz, quando foi sequestrada. Além dela, sua filha Lena, o neto Alexander e a namorada dele, Sapir Cohen, também foram levados pelos terroristas.

Ada Sagi, 75 anos

Acredita-se, segundo a BBC, que a idosa tenha sido levada da sua casa em Nir Oz para a Faixa de Gaza como refém. Seu filho, Noam, alega que soldados israelenses encontraram vestígios de sangue no local, embora nenhum outro sinal de Sagi tenha sido detectado. Ela também não está entre os mortos e os feridos da comunidade.

Ophelia Roitman, de 77 anos

Segundo sua filha, citada pela BBC, na casa de Roitman foram encontrados alguns corpos, embora nenhum tenha sido identificado como sendo o da idosa. Por isso, acredita-se que ela tenha sido feita refém pelo Hamas. Durante o ataque terrorista, a idosa enviou uma mensagem pedindo ajuda, informou a BBC.

Hanna Katzir, de 77 anos

Foi sequestrada junto com o seu filho Elad Katzir, de 47 anos. Eles estavam no Kibutz Nir Oz. A idosa aparece em um vídeo divulgado pelo grupo extremista Jihad Islâmica no último dia 9. No vídeo, citado pela BBC, Katzir aparece em uma cadeira de rodas.

Margalit Mozes, 78 anos

A idosa, com problemas de saúde que requerem cuidado médico constante, foi levada de sua casa no kibutz Nir Oz para a Faixa de Gaza.

Ruthi Munder, de 78 anos

Foi sequestrada no kibutz Nir Oz com o marido também idoso, Avraham, a filha Keren e o neto Ohad.

Tami Metzger, 78 anos

Moradora do kibutz Nir Oz, foi levada junto com o marido, Yoram, de 80 anos, para a Faixa de Gaza pelos terroristas. Segundo sua nora, citada pela BBC, os telefones dos idosos foram rastreados pelas Forças Armadas de Israel e indicaram que estavam em Gaza. Metzger faz uso de diversos medicamentos, informou a nora ao jornal britânico.

Channah Peri, 79 anos

A idosa falava com a filha, Ayelet Svatitzky, ao telefone quando foi levada como refém junto com o filho, Nadav Popplewell, de 51 anos. Ambos sofrem com diabetes. Svatitzky disse à BBC que os terroristas enviaram duas fotos dos dois no cativeiro, via aplicativo de mensagem com “Hamas” escrito em inglês, como legenda. Uma terceira foto teria sido publicada no facebook de Peri, mostrando os dois cativos com um homem armado na parede.

Ditza Heiman, 84 anos

Segundo sua sobrinha, citada pela BBC, a idosa foi vista por um vizinho enquanto era levada por homens armados, no kibutz Nir Oz. Heiman é ex-assistente social e viúva de Zvi Shdaimah, que foi para o Reino Unido no Kindertransport, uma missão de resgate para crianças em áreas controladas por nazistas durante a Segunda Guerra Mundial (1939-45).

Elma Avraham, de 84 anos

Moradora de Nahal Oz há quase 50 anos, segundo um porta-voz da comunidade, citado pela BBC. Ainda segundo o porta-voz, a idosa foi filmada sendo levada como refém pelos terroristas.

Yafa Adar, de 85 anos

É a idosa que aparece em um vídeo sendo levada por quatro homens armados em um carrinho de golfe. Moradora do kibutz Nir Oz, ela foi levada para o enclave palestino junto com o seu neto Tamir, de 38 anos, segundo o Times of Israel.

→ Crianças

Kfir Bibas, 10 meses de idade

Segundo a BBC, acredita-se que tenha sido sequestrado do kibutz Nir Oz. Filho de Shiri Bibas e Yarden.

Aviv Katz Asher, 2 anos

Filha de Doron e Yoni Katz e irmã de Raz, de 4 anos. Aviv foi levada junto com a mãe e a irmã para Gaza durante o ataque terrorista.

Ema Cunio, 3 anos

Filha de Sharon Aloni e David Cunio e irmã gêmea de Yuly. Sua família toda foi sequestrada e levada para Gaza, além da tia Daniele, irmã de sua mãe, e a prima Emilia.

Yuly Cunio, 3 anos

Filha de Sharon Aloni e David Cunio e irmã gêmea de Ema. Sua família toda foi sequestrada e levada para Gaza, além da tia Daniele, irmã de sua mãe, e a prima Emilia.

Yahel Shoham, 3 anos

Filho de Adi e Tal Shoham, e irmão de Nave. Foi sequestrado com a família e a avó, Shoshan Haran, moradora do kibutz Be’eri.

Avigail Idan, 3 anos

Moradora de Kfar Aza. Seus pais foram mortos durante o ataque e seus dois irmãos conseguiram se esconder, sendo resgatados posteriormente. Segundo relato de uma prima de sua mãe à Sky News, citado pela BBC, Idan foi sequestrada após seu pai ter sido baleado e ela tentar fugir para a casa de um vizinho.

Raz Katz Asher, 4 anos

Filha de Doron e Yobi Katz e irmã de Aviv, de 2 anos. Foi levada para a Faixa de Gaza por terroristas em um caminhão junto com a mãe e a irmã.

Oria Brodutch, 4 anos

Estava no kibutz Kfar Aza quando ocorreu o ataque. Foi sequestrada com a mãe, Hagar, e os irmãos, Ofry e Yuval. Seu pai, Avichai, está em Israel.

Ariel Bibas, 4 anos

Morador do kibutz Nir Oz. Filho de Shiri e Yarden Bibas e irmão de Kfir Bibas. Toda sua família foi sequestrada e seus avós foram mortos durante o ataque terrorista.

Emilia Aloni, 5 anos

Foi levada para Gaza com a sua mãe, Daniele, a tia Sharon Aloni, o tio David Cunio, e as primas gêmeas, Ema e Yuly.

Nave Shoham, 8 anos

Filho de Adi e Tal Shoham, e irmão de Yahel. Foi sequestrado com a família e a avó, Shoshan Haran, moradora do kibutz Be’eri.

Yuval Brodutch, 8 anos

Estava no kibutz Kfar Aza quando ocorreu o ataque. Foi sequestrada com a mãe, Hagar, e os irmãos, Oria e Ofry. Seu pai, Avichai, está em Israel.

Ela Elyyakim, 8 anos

Moradora do kibutz Nahal Oz. Foi sequestrada com a irmã mais velha, Dafna, de 15 anos. Segundo depoimentos dos familiares à BBC, as duas foram vistas em um vídeo sendo feitas reféns em sua casa. Seu pai, Noam Elyakim, a madrasta, Dikla Arava, e seu irmão Tomer, de 17 anos, foram mortos.

Emily Tony Korenberg Hand, 9 anos

Dada primeiramente como morta pelo pai, Tom Hand, está desaparecida no kibutz Be’eri, informou a embaixada irlandesa em Israel, citada pela BBC News. O desaparecimento leva a crer que tenha sido sequestrada.

Ohad Munder Zachri, 9 anos

Estava no kibutz Nir Oz quando foi sequestrado pelo Hamas. Foi levado com a mãe, Keren, e os avós Ruthi e Avraham Munder para a Faixa de Gaza.

Tal Almog-Goldstein, 9 anos

Foi sequestrada em casa, no kibutz Kfar Aza, com a mãe Chen e os irmãos Gal e Agam. Seu pai, Nadav, e a irmã mais velha Yam, de 20 anos, foram mortos durante o ataque.

Ofry Brodutch, 10 anos

Estava no kibutz Kfar Aza, quando ocorreu o ataque. Foi sequestrada com a mãe, Hagar, e os irmãos, Oria e Yuval. Seu pai, Avichai, está em Israel.

Yuval Engel, 11 anos

Estava no kibutz Nir Oz, quando foi levada com a mãe Karina Engelbert, o pai, Ronen Engel, e a irmã mais velha Mika. Sua mãe completou recentemente um tratamento de câncer de mama e precisa de acesso a medicamentos.

Gal Almog-Goldstein, 11 anos

Foi sequestrada em casa, no kibutz Kfar Aza, com a mãe Chen e os irmãos Tal e Agam. Seu pai, Nadav, e a irmã mais velha Yam, de 20 anos, foram mortos durante o ataque.

Noam Avigdori, 12 anos

Foi sequestrada com a mãe Sharon, no kibutz Be’eri. É parente de Soshan Haran, segundo a BBC, e acredita-se que todas tenham sido sequestradas ao mesmo tempo — além dos familiares de Haran.

Eitan Yahalomi, 12 anos

Os combatentes do Hamas o tiraram de motocicleta do kibutz Nir Oz. A mãe, a francesa Bat-Sheva, também foi levada em uma moto com as duas irmãs de Eitan, mas conseguiu escapar. Ela disse em uma entrevista coletiva, citada pela BBC, que perdeu Eitan de vista quando conseguiu fugir com as filhas. Seu pai, Ohad, foi baleado e está desaparecido.

Erez Kalderon, 12 anos

Foi sequestrado do kibutz Nir Oz para a Faixa de Gaza com a mãe, Ofer, e a irmã Sahar. Um parente, identificado como Ido Dan, contou à BBC que um vídeo que circula nas redes sociais mostra supostamente Erez sendo levado por homens armados.

Yagil Jacob, 12 anos

Estava no telefone com a mãe, Ranana, quando foi levado com o irmão mais velho, Or, de 16 anos, o pai Yair Jacob e a madrasta Meirav Tal. Segundo Ranana, citada pela BBC, foi possível ouvir a chegada dos terroristas no local e o choro de Yagil: “Não me levem, sou muito jovem!”

Alma Or, 13 anos

Um vizinho teria visto a jovem, seu irmão Noam, de 17 anos, e o pai Dror, de 48 anos, serem arrastados para fora de sua casa no kibutz Be’eri, contou o primo Emmanuel Besorai, citado pela BBC. Sua mãe, Yonat, de 50 anos, foi uma das 120 pessoas mortas no kibutz, segundo contou seu tio, irmão de sua mãe, ao The Guardian.

Hila Rotem-Shoshani, 13 anos

Foi sequestrada do kibutz Be’eri com a mãe, Raya, segundo o The Times of Israel.

Gali Tarshansky, 13 anos

Moradora de Be’eri, perdeu o irmão Lior durante o ataque terrorista.

Dafna Elyakim, 15 anos

Moradora do kibutz Nahal Oz. Foi sequestrada com a irmã mais nova, Ela, de apenas 8 anos. Teria sido feita refém com Ela em sua casa, segundo depoimento dos familiares à BBC, que as reconheceram em um vídeo. Seu pai, Noam Elyakim, a madrasta, Dikla Arava, e seu irmão Tomer, de 17 anos, foram mortos.

Or Jacob, 16 anos

Irmão mais velho de Yagil, também estava no telefone com a mãe, Ranana, quando os terroristas invadiram o local e o levaram, junto com Yagil, o pai Yair e a madrasta Meirav, para Gaza.

Sahar Kalderon, 16 anos

Estava no kibutz Nir Oz quando foi sequestrada com a mãe, Ofer, e o seu irmão mais novo, Erez.

Amit Shani, 16 anos

Estava seguro em um bunker em sua casa, no kibutz Be’eri, quando obrigado por homens armados a entrar em um carro, contou a mãe ao New York Times, citado pela BBC.

Noam Or, 16 anos

Foi arrastado com a irmã mais nova Alma e o pai Dror para fora de sua casa no kibutz Be’eri, segundo depoimento do seu primo Emmanuel Besorai, citado pela BBC. Sua mãe, Yonat, de 50 anos, foi morta durante o ataque terrorista.

Agam Almog-Goldstein, 17 anos

Foi sequestrada em casa, no kibutz Kfar Aza, com a mãe Chen e os irmãos Tal e Agam. Seu pai, Nadav, e a irmã mais velha Yam, de 20 anos, foram mortos durante o ataque.

Mia Liemberg, 17 anos

A adolescente de dupla nacionalidade (argentina e israelense) foi levada com a mãe, Gabriela, e os tios Fernando e Clara Marman para a Faixa de Gaza. O parceiro da tia, Louiz Har, também foi sequestrado.

Aisha Alzianda, 17 anos

Foi sequestrada do kibutz Holit junto com o seu pai, Yosef Hamis Alzianda, e seus irmãos Hamza e Belal, de 18 anos, informou o The Times of Israel.

Ofir Engel, 18 anos

Cidadão com dupla nacionalidade (holandês e isralense), estava visitando a namorada Yuval, moradora do kibutz Be’eri, quando os terroristas chegaram ao local, contou sua mãe à imprensa, citada pela BBC. Ele foi levado junto com o pai da namorada, Yosi Sharabi, de 51 anos, e o tio, Eli Sharabi, de 55 anos. A mulher e as filhas do tio de Yuval foram assassinadas.

Liam Or, 18 anos

É primo de Alma e Noam Or, também levados para a Faixa de Gaza como reféns, segundo o The Times of Israel. Ele estava no kibutz Be’eri quando foi sequestrado.

Itay Regev, 18 anos

Estava em Herzliya quando foi sequestrado com a irmã mais velha Maya. Segundo a família, citada pela BBC News, Itay aparece em um vídeo, divulgado pelo Hamas, algemado na traseira de um veículo.

Noga Weiss, 18 anos

Moradora do kibutz Be’eri. Estava escondida embaixo da cama, mas foi capturada enquanto fugia de um incêndio provocado pelo Hamas em sua casa. A localização compartilhada ao vivo pelo WhatsApp de Noga mostrava, segundo a BBC, que a jovem seguia em direção a Gaza. Sua mãe, Shiri, foi sequestrada também e o seu pai, Ilan, de 58 anos, segue desaparecido.

Mika Engel, 18 anos

Foi levada do kibutz Nir Oz para a Faixa de Gaza com a mãe, Karina Engelbert, o pai, Ronen Engel, e a irmã mais nova Yuval, de 11 anos. Sua mãe completou recentemente um tratamento de câncer de mama e precisa de acesso a medicamentos.

Belal Alziadna, 18 anos

Moradora do kibutz Holit, foi sequestrada junto com a irmã Aisha, de 17 anos, e Hamza. Seu pai, Yosef Hamis Zaidna, também foi sequestrado.

Liri Albag, 18 anos

Apesar de não estar na lista divulgada pelas Forças Armadas de Israel de menores de idade que foram sequestrados, Albag é apontada pela BBC, Euronews, Times of Israel e The Guardian como uma das menores de idade levadas pelo grupo terrorista no dia 7 de outubro. Elbag, segundo o jornal israelense, havia terminado o treinamento como soldado poucos dias antes do ataque e estava no novo trabalho havia apenas três dias.

