CESSAR-FOGO Acordo Israel-Hamas: Cessar-fogo começa a valer às 2h de sexta-feira e 13 reféns serão libertados Ainda não há previsão de listas e horários de libertação para os dias seguintes, informou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país, que tem feito a mediação entre as partes

O Catar, que tem feito a mediação entre Israel e o Hamas, acaba de anunciar que o cessar-fogo temporário em Gaza terá início na manhã de sexta-feira às 7h (2h em Brasília). Já o primeiro grupo de reféns será libertado às 16h (11h em Brasília). A ajuda humanitária será autorizada a entrar no enclave palestino assim que a trégua entrar em vigor. A informação foi dada pelo Ministério das Relações Exteriores do país em uma entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Treze reféns tomados pelo Hamas no ataque de 7 de outubro, que também deixou 1,2 mil mortos em território israelense, serão libertados na sexta-feira, disse Majid al-Ansari, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar. Ainda segundo ele, o objetivo de Doha é que esse acordo leve a uma trégua duradoura.

O acordo prevê a libertação de 50 dos cerca de 240 reféns ao longo de um cessar-fogo de quatro dias. A lista inclui mulheres idosas e crianças, afirmou al-Ansari, observando que há muitas "peças em movimento" no local, e isso acontecerá todos os dias dentro de um período de tempo.

Os reféns serão serão entregues à Cruz Vermelha, e a ideia é fazer com que a transferência seja a mais segura possível para todas as partes, acrescentou o porta-voz.

"Temos que lembrar que esta é uma zona de guerra" afirmou.

Ainda não há previsão de listas e horários de libertação para os dias seguintes.

Mais cedo, o jornal israelense Haaretz informou, citando uma fonte política em anônimo, que o atraso na libertação de reféns deveu-se ao fato de o Hamas não ter fornecido a lista de cidadãos israelenses a serem libertados. Além disso, outro motivo seria o Hamas não ter ratificado o acordo de cessar-fogo com o Catar, que tem o objetivo de garantir a conformidade de todas as partes com os termos.

Antes, a mídia israelense havia reportado que a libertação começaria já na quinta, quando se iniciaria a trégua. Em entrevista à rádio do Exército israelense, o ministro das Relações Exteriores, Eli Cohen, disse esperar que os primeiros reféns fossem libertados ainda na quinta-feira, mas se negou a confirmar a informação de que o processo começaria no horário indicado pelo Hamas, às 10h (5h em Brasília).

