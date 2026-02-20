Sex, 20 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta20/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
cessar-fogo em gaza

Acordo sobre Gaza deve partir do "fim" da agressão israelense, diz Hamas

Declaração foi feita durante a primeira reunião do Conselho da Paz convocado por Donald Trump em Washington

Reportar Erro
Acordo sobre Gaza deve partir do "fim" da agressão israelense, diz HamasAcordo sobre Gaza deve partir do "fim" da agressão israelense, diz Hamas - Foto: Bashar Taleb / AFP

Um acordo sobre Gaza deve começar com o "cessar total" da "agressão" israelense, afirmou o movimento islamista palestino Hamas após a primeira reunião em Washington do "Conselho da Paz" criado pelo presidente americano, Donald Trump.

"Qualquer processo político ou acordo que se discuta sobre a Faixa de Gaza e o futuro do nosso povo palestino deve partir do cessar total da agressão (israelense), da suspensão do bloqueio e da garantia dos direitos nacionais legítimos do nosso povo, entre os quais se destaca o direito à liberdade e à autodeterminação", escreveu o grupo em um comunicado.

Trump reuniu na quinta-feira, pela primeira vez, o "Conselho da Paz". Vários países prometeram dinheiro e soldados para a reconstrução da Faixa de Gaza, depois de quatro meses de cessar-fogo - que Israel e Hamas acusam a outra parte de violar.

O grupo islamista reiterou que a comunidade internacional e os países participantes do "Conselho da Paz" devem "adotar medidas concretas" para que Israel "interromper sua agressão, abra os pontos de passagem, permita a entrada de ajuda humanitária sem restrições e inicie imediatamente a reconstrução" de Gaza.

Leia também

• Milei oferece tropas ao Conselho da Paz para Gaza

• Indonésia assumirá o comando adjunto da força de estabilização para Gaza

• Netanyahu afirma que Gaza não será reconstruída se não for desmilitarizada primeiro

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, insistiu na quinta-feira que a reconstrução começará somente após o desarmamento do Hamas. Ele não viajou a Washington e enviou o chanceler Gideon Saar como seu representante.

O presidente americano anunciou que vários países, a maioria do Golfo, prometeram mais de sete bilhões de dólares para reconstruir Gaza.

A Indonésia assumirá o comando adjunto da força internacional de estabilização, prevista no plano de Trump para Gaza, apoiado em novembro pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. O comandante da força será o general americano Jasper Jeffers.

Segundo Jeffers, além da Indonésia, outros quatro países se comprometeram a enviar tropas para integrar a força: Marrocos, Cazaquistão, Kosovo e Albânia.

Egito e Jordânia estão dispostos a treinar um novo corpo policial, que poderia começar a atuar rapidamente, com quase 2.000 agentes iniciais.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter