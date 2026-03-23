Política
Acordo UE-Mercosul será aplicado provisoriamente a partir de 1º de maio
Em janeiro, o Parlamento Europeu solicita uma revisão judicial da legalidade do acordo de livre comércio entre o bloco europeu e o Mercosul
Lula e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, se encontraram no Rio de Janeiro no início de janeiro - Foto: Mauro Pimentel/AFP
O acordo comercial entre a União Europeia e os países do Mercosul será aplicado provisoriamente a partir de 1º de maio, anunciou a Comissão Europeia nesta segunda-feira (23).
Em janeiro, o Parlamento Europeu solicita uma revisão judicial da legalidade do acordo de livre comércio entre o bloco europeu e o Mercosul, composto por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.
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Entretanto, a Comissão Europeia optou pela aplicação provisória do acordo, uma medida fortemente criticada pelo setor agrícola francês, mas ajustada pelos governos da Alemanha e da Espanha.