A- A+

SAÚDE Acordou com ressaca após o Carnaval? Especialistas falam quanto tempo ela dura e o que fazer Neurologistas explicam os efeitos do consumo de bebidas alcoólicas

Depois de uma noite regada a álcool vem a ressaca do dia seguinte, que faz muitas pessoas prometerem, muitas vez em vão, parar de beber. Mas como ela age no corpo, quanto tempo dura, quais os sintomas mais comuns e o que a ciência diz sobre como curá-la?

O neurocientista Li Li Min, professor titular e Chefe do Departamento de Neurologia da FCM-Unicamp, e Adalberto Studart Neto, com residência em Neurologia pelo Hospital das Clínicas da FMUSP, respondem às principais questões sobre os indesejados efeitos das horas seguintes ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

Por que temos ressaca e quais os sintomas mais comuns?

A ressaca ou síndrome de "pós-intoxicação por álcool" é um complexo de sintomas de distúrbios psicofisiológicos que se desenvolvem depois do uso excessivo de álcool. Os sintomas variam entre mal-estar geral, dor de cabeça, fadiga, náusea, boca seca, sede, falta de apetite e alterações mentais e neurológicas (como dificuldade de concentração e déficit cognitivo, por exemplo).

Li Min explica que o corpo reage para eliminar as substâncias tóxicas, seja aumentando a diurese (a pessoa faz mais xixi) ou até quadro de diarreia e vômito. Segundo Neto, os sintomas mais comuns são fadiga (67%), sede (57%) e dor de cabeça (32%).

Quanto tempo dura uma ressaca?

Em geral, os sintomas aparecem entre seis e oito horas após o fim do excesso alcoólico e podem ser observados por até 20 horas.





Quais bebidas geram ressacas mais intensas?

Neto alerta que um fator que contribui para a intensidade dos sintomas de ressaca é o tipo de bebida alcoólica consumida. Algumas contêm grande quantidade de impurezas tóxicas (metanol, óleos fúseis, álcoois superiores, aldeídos). O uso de bebidas alcoólicas com alto teor de impurezas (bourbon, uísque, tequila) é acompanhado por uma ressaca mais intensa.

Existe uma quantidade ideal para evitar ressaca?

O nosso organismo leva em média uma hora para metabolizar uma dose, que é dez gramas de álcool. Claro, isso depende do tipo de bebida: cerveja, uma dose corresponde a 300 ml. O vinho, 125 ml. Os destilados, 40 ml afirma Li Min Numa noite seria aconselhável não tomar mais de cinco doses de álcool (homens) e quatro doses (mulheres, que têm o metabolismo mais lento). O que a gente vê muitas vezes é que a pessoa toma certa quantidade em curto espaço de tempo e isso faz com que o organismo não tenha condições de metabolizar, levando a uma intoxicação muito mais severa.

O que é bom para curar a ressaca?

Neto ressalta que, atualmente, alguns pesquisadores têm desenvolvido métodos de prevenção e alívio com o uso de drogas que aceleram o metabolismo do etanol. A eliminação rápida de etanol e acetaldeído (o produto do metabolismo do álcool) do corpo pode reduzir a intensidade da ressaca.

A ingestão de alimentos (principalmente os gordurosos) na véspera ou durante o consumo de álcool retarda sua absorção e reduz o pico de concentração sanguínea, enfraquecendo assim a manifestação dos sintomas da ressaca.

Há também informações na literatura científica sobre a eficácia do uso de extratos vegetais para o alívio da ressaca. Em particular, o extrato do ginseng, que normaliza os níveis de glicose e também reduz a gravidade de sintomas, como fadiga, tontura e dor de cabeça.

'Beber de novo' cura a ressaca?

Li Min alerta contra a prática:

É basicamente você tentar apagar a fogueira com mais gasolina. E tem mais: beber demais, quer dizer, beber de novo, faz com que a pessoa crie uma certa "tolerância" e a dependência, que é muito prejudicial.

Veja também