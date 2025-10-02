A- A+

Justiça Açougue desafia decisão judicial e adapta frase de cartaz contra petistas Depois de decisão judicial que ordenou a retirada de peças promocionais com a mensagem "petista não é bem-vindo", um açougue em Goiânia (GO) editou a mensagem

Depois de decisão judicial que ordenou a retirada de peças promocionais com a mensagem "petista não é bem-vindo", um açougue em Goiânia (GO) editou a mensagem. Os materiais agora dizem "Ladrão aqui não é bem-vindo. Quem apoia ladrão também não "

Na última segunda-feira (29) juiz da 23ª Vara Cível de Goiânia determinou que o estabelecimento retirasse cartazes e publicações discriminatórias, por violarem "os direitos fundamentais de parcela indeterminável da população e consumidores que compartilham a convicção político-partidária discriminada."

A decisão ocorreu no âmbito de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO).



O juiz também considerou o risco de estimular práticas semelhantes por outros estabelecimentos, "gerando efeito multiplicador da conduta discriminatória e aprofundando a polarização social, em desrespeito aos valores democráticos". De acordo com o MPGO, as condutas representam tratamento diferenciado, hostil e excludente.

Além da remoção do cartaz, o estabelecimento foi condenado a retirar mensagem discriminatória das suas redes sociais e notificado a se abster de veicular mensagens similares, sob multa diária de R$ 1.000 até o limite de R$ 100 mil. Também foi advertido para a possibilidade de responsabilização criminal por descumprimento.

No dia seguinte à decisão, o conteúdo original já não aparecia nas redes do açougue, mas o anúncio foi substituído e as carnes ainda são embaladas com fotos de Jair Bolsonaro (PL) e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Nas eleições de 2022, o mesmo estabelecimento fez uma promoção de picanha a R$ 22 o quilo para quem vestisse a camiseta da Seleção Brasileira, em alusão ao número de urna do então candidato Jair Bolsonaro (PL). A prática foi proibida pela Justiça Eleitoral na época.



Veja também