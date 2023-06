A- A+

RELAÇÕES INTERNACIONAIS ACP e Aliança Consular do Nordeste celebram espaço destinado a consulados no Palácio do Comércio Sala das Nações servirá como encontros envolvendo representantes de nações estrangeiras em PE

A Associação Comercial de Pernambuco (ACP) e a Aliança Consular do Nordeste (AC-NE) realizaram, nesta quarta-feira (31), a cerimônia de descerramento da placa da Sala das Nações José Pessoa de Queiroz, no Palácio do Comércio, edifício-sede da ACP, localizado no Bairro do Recife. A sala servirá como espaço de encontros envolvendo representantes de nações estrangeiras em Pernambuco.

Para Annelijn Van den Hoek, cônsul dos Países Baixos em Pernambuco, Paraíba e Alagoas e presidente da Aliança Consular do Nordeste, o evento e o espaço no Palácio do Comércio representam a “construção de pontes entre os países e o estado de Pernambuco”.

“A Aliança Consular surgiu em 2018, em uma conversa informal entre cônsules; em seguida o cônsul da Eslovênia [Rainier Michael Herbert de Souza] e o cônsul de Malta [Thales Castro], em contato com a ACP, conseguiu essa sala. Aqui fazemos reuniões, recepções e tudo que é relacionado ao comércio e às relações exteriores”, disse Van den Hoek.

Annelijn Van den Hoek, cônsul dos Países Baixos em Pernambuco, Paraíba e Alagoas e presidente da Aliança Consular do Nordeste | Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Segundo a presidente da Aliança Consular do Nordeste, representantes de mais de 40 países participaram da cerimônia.

A cessão da Sala à AC-NE por parte da Associação Comercial de Pernambuco aconteceu durante a gestão de Luiz Alberto Carneiro, ex-presidente da ACP. “Passamos, recentemente, a trabalhar com atores internacionais, porque antes estávamos restritos à atuação no estado. A partir daí, surgiu o diálogo com os cônsules, que foram muito receptivos; cedemos uma sala receber autoridades de outros países”, comentou Carneiro.

Além do descerramento da placa, a noite foi marcada pela inauguração da Biblioteca Antônio Dubeux. O nome do espaço faz referência ao ex-cônsul honorário do México, que exerceu a função por mais de 30 anos até falecer. No evento, a viúva de Antônio, Iara Dubeux, falou sobre a homenagem e comentou sobre sua atuação na sucessão do marido.

“Me sinto muito honrada em receber essa homenagem em nome do meu esposo. Esse consulado do México está na família Dubeux há quase cem anos. O governo mexicano tem retonado à família para que continuemos à frente do consulado. Foi um desafio para mim, após a morte do meu marido, mas eu aceitei”, disse Iara Dubeux.

Iara Dubeux, cônsul do México em Pernambuco | Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

O evento contou, ainda, com uma programação artística. Gabriel David, no Cello, e André Luís, Violino, apresentaram reproduções de clássicos da música





