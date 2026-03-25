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Evento ACP promove debate sobre reforma tributária evento pretende reunir empresários, especialistas e líderes de diversas localidades do país para discutir como as empresas devem se preparar para os efeitos da mudança

O presidente da Associação Comercial de Pernambuco, Tiago Carneiro, visitou a Folha de Pernambuco nesta terça-feira (24), para divulgar a segunda edição do Summit Reforma Tributária. Ele foi recebido pelo diretor-executivo do jornal, Paulo Pugliesi.

O evento pretende reunir empresários, especialistas e líderes de diversas localidades do país para discutir os principais pontos da reforma tributária e como as empresas devem se preparar para os efeitos dela no ambiente de negócios.

Durante o encontro, Carneiro ressaltou que o principal objetivo do evento é traduzir um tema técnico e complexo em informações acessíveis para o dia a dia das empresas.

A segunda edição, que será realizada amanhã, no Novotel Recife Marina, a partir das 13h, terá como foco os reflexos da reforma na governança e no compliance corporativo, áreas que devem ganhar destaque no novo modelo de tributação, que deverá ter uma maior fiscalização, de acordo com o executivo.

“Essa segunda edição, a gente está focando nos impactos na governança e no compliance nas empresas. A fiscalização vai demandar cada vez mais informações, isso obviamente com base na tecnologia. A tecnologia tem condições de dar esse suporte para os órgãos públicos de fiscalização, que vão terminar tendo a informação em tempo real. Quem não tiver com os seus processos internos bem ajustados, certamente vai sofrer bastante”, explica o presidente.



A fiscalização foi o principal ponto da reforma tributária ressaltado pelo especialista. Na avaliação dele, a reorganização dos tributos e a criação de mecanismos tecnológicos fortalecerão o trabalho da Receita Federal no combate à sonegação, além de aumentar a eficiência da arrecadação. Carneiro usou como exemplo o split payment, que prevê a separação do imposto no momento da transação.

“Quando a gente passar o cartão, a parte do tributo já vai direto para a fiscalização, e o estabelecimento recebe apenas o valor líquido”, pontuou.

O novo modelo também deve aumentar a responsabilidade das empresas dentro das cadeias produtivas dos seus respectivos setores. Isso porque será necessário acompanhar a regularidade fiscal de parceiros comerciais.

“Tem que estar fiscalizando cada fornecedor agora, se ele está adimplente ou não. Porque, se ele estiver inadimplente, na hora que for fazer negócio com ele, o dinheiro já vai ser separado para a União”, afirmou.

Outro aspecto que deve demandar a atenção do setor produtivo e comercial é o período de transição, que começa em 2026 e deve se intensificar a partir de 2027, quando entram em vigor as novas regras. Para o presidente, a tendência é de aumento da judicialização. Para evitar problemas na adaptação das empresas, Tiago Carneiro propõe que as organizações se debruçem desde já sobre o tema e iniciem a transformação dos seus processos.

“Muitas empresas estão atrasadas nesse processo de adaptação. E, à medida que 2027 se aproxima, a conta chega. Quem não estiver preparado pode até deixar de faturar”, disse, citando como exemplo, operações de comércio eletrônico que podem ser inviabilizadas caso não estejam adequadas às novas exigências fiscais.

Neste cenário, o Summit Reforma Tributária surge como uma ferramenta de capacitação, oferecendo conteúdo prático, voltado às necessidades reais dos empresários.

“O empresário não quer saber de termos jurídicos ou detalhes contábeis. Ele quer entender o que muda no dia a dia e o que precisa fazer para não sofrer impacto”, enfatizou Tiago Carneiro.

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