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GUERRA Acredito que Irã está ficando mais sério nas conversas à medida que os dias passam, diz Trump Presidente declara que não há pressa nas negociações com Teerã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o Irã está adotando uma postura mais séria nas negociações.

Ao ser questionado sobre estratégias americanas para o conflito, Trump salientou que o país pode continuar como está se movimentando agora, pode acelerar ou negociar com o Irã.

Em resposta a uma pergunta sobre qual seria o ponto crítico que levaria o governo americano a acionar um grande ataque, Trump respondeu que "pode não haver ponto crítico".

"Estamos negociando com eles", afirmou. Trump disse ainda não ter pressa em relação ao Irã, apesar do que se diz sobre a eleição.

Trump repetiu ainda que a Arábia Saudita teria de aderir aos Acordos de Abraão como condição para concretização de um acordo nuclear. Os Acordos de Abraão são tratados diplomáticos intermediados pelos EUA que normalizaram as relações entre Israel e vários países árabes.

Trump disse ainda que não sabe se a China e a Rússia estão dando suporte ao Irã, observando que não gostaria que os dois países o decepcionasse.

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