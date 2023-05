A- A+

Chuvas Acumulado de chuvas passa dos 100 mm no Recife e em Jaboatão; veja onde mais choveu As chuvas devem continuar ao longo desta quarta-feira, segundo Apac e Inmet

O acumulado de chuvas passou dos 100 milímetros em 24 horas em bairros do Recife e de Jaboatão dos Guararapes, nesta quarta-feira (24).

Em Muribeca, em Jaboatão, os dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) mostram um total de 119,51 mm nas 24 horas contabilizadas até 8h50.

Já no Recife, o local onde mais choveu foi o bairro do Pina, na Zona Sul, com índice de 111,27 mm. O índice representa aproximadamente 34% da média histórica para o mês de maio, que é de 328,90 mm. A cidade está em estágio de alerta máximo.

As chuvas devem continuar ao longo desta quarta-feira, segundo a Apac e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiram nível de alerta laranja.

Veja onde mais choveu:

Muribeca, Jaboatão - 119,51 mm

Pina, Recife - 111,27 mm

Centro, Jaboatão - 109,68 mm

Curado II, Jaboatão - 95,38 mm

Ibura, Recife - 92,93 mm

Barra de Jangada, Jaboatão - 91,59 mm

Torreão, Recife - 88,50 mm

Jardim Primavera, Camaragibe - 87,53 mm

Timbi, Camaragibe - 87,14 mm

Areias, Recife - 86,80 mm

