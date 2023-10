Acusação sustenta que Jussara não cometeu crime sozinha: "Tinha quatro hérnias de disco"

A- A+

O advogado assistente de acusação Carlos André Dantas, que participa do júri popular de Danilo Paes Rodrigues, no Fórum de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, sustenta a tese de que Jussara Paes não matou sozinha o marido dela, cardiologista Denirson Paes, por problemas de saúde. A sessão que interrogou Danilo ocorre nesta quarta-feira (25).

"Jussara não tinha condições de fazer aquele crime sozinha. Isso foi afirmado pela perícia. Ontem, durante o depoimento, ela confirmou que tinha quatro hérnias de disco, e eu perguntei: 'Mesmo a senhora tendo esse problema na coluna, teve condições de arrastar um corpo por várias vezes?' É um conjunto probatório que coloca o réu na situação de culpado junto com a mãe", alegou.

Durante a entrevista, Dantas revelou que chegou a pedir adiamento do julgamento por encontrar incompatibilidade com o Ministério Público de Pernambuco. Segundo ele, o atual promotor do caso, Leandro Guedes Matos, não teria acompanhado o processo desde o início.

"Eu senti uma certa insegurança. Por isso, que eu pedi um adiamento para que houvesse um maior estudo do Ministério Público nesse sentido, porque eles não estavam muito seguros diante de todo o processo. Mas a juíza achou por bem acontecer o júri. Eu não sei qual o posicionamento do Ministério Público neste exato momento, só sei, com clareza, que eu estou carregando a acusação deste processo nas costas", desabafou.

