Investigação Acusações de abuso sexual infantil contra pai de Elon Musk explicam afastamento, diz jornal Investigação do The New York Times revela denúncias que envolvem filhos e enteados de Errol Musk há três décadas e que marcaram a relação com o bilionário

O afastamento de Elon Musk do pai, Errol Musk, está ligado a décadas de acusações de abuso sexual infantil, segundo revelou o The New York Times. Documentos judiciais, registros policiais e depoimentos de familiares mostram que o engenheiro sul-africano de 79 anos foi investigado em três ocasiões, mas nunca chegou a ser condenado.

Segundo o The New York Times, a primeira denúncia registrada ocorreu em 1993, quando a enteada de Errol, então com apenas quatro anos, relatou aos familiares que havia sido tocada por ele. Uma década depois, a mesma enteada afirmou ter flagrado ele cheirando sua roupa íntima suja. O The New York Times destacou que, ao longo dos anos, outros filhos e enteados também o acusaram de condutas abusivas, incluindo duas filhas biológicas e um enteado.

Ainda de acordo com a investigação, o caso mais recente aconteceu em 2023, quando familiares e uma assistente social tentaram intervir após o filho mais novo de Errol, de apenas cinco anos, afirmar que o pai havia apalpado suas nádegas. Esse episódio teria reacendido as tensões familiares e reforçado o distanciamento entre Elon e o patriarca.



Três investigações policiais distintas foram abertas contra Errol Musk, segundo registros judiciais e depoimentos de familiares. Duas delas foram encerradas e não há clareza sobre o desfecho da terceira. Apesar das acusações, o engenheiro sul-africano de 79 anos nunca foi condenado por nenhum crime, destacou o The New York Times.

Em resposta ao jornal, Errol Musk disse estar ciente de apenas uma denúncia. Ele classificou os relatos como falsos e afirmou que foram inventados por familiares interessados em prejudicá-lo. Errol acrescentou ainda que mantém um bom relacionamento com Elon Musk e garantiu que os dois “são muito próximos”.

Elon Musk, que chegou a exercer influência política como conselheiro do presidente Donald Trump, não respondeu aos pedidos de comentário do The New York Times. Em 2017, chegou a chorar ao declarar à revista Rolling Stone que o pai havia feito “quase todas as coisas ruins que você possa imaginar”. Já em sua biografia autorizada de 2023, escrita por Walter Isaacson, o bilionário afirmou que não mantém contato com Errol Musk.

