BRASIL

Acusada de matar quatro pessoas, 'serial killer' se referia aos assassinatos como TCC

Segundo investigações do Distrito Policial de Guarulhos, Ana Paula Veloso e a irmã, a irmã, Roberta Cristina Veloso, usavam o código para se referir aos homicídios e discutiam detalhes dos 'serviços' por mensagens

Para delegado do caso, Ana Paula tem o perfil típico de psicopataPara delegado do caso, Ana Paula tem o perfil típico de psicopata - Foto: Polícia Civil do RJ/Divulgação

Presa desde 9 de julho acusada de matar quatro pessoas envenenadas (três em São Paulo e um no Rio), Ana Paula Veloso Fernandes, de 35 anos, tratava o assassinato das vítimas de uma forma fria, com "ausência de remorso e um prazer evidente", segundo o delegado Halisson Ideiao Leite, do 1º Distrito Policial de Guarulhos.

De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, Ana Paula e sua irmã, Roberta Cristina Veloso Fernandes, referiam-se aos assassinatos como TCC (trabalho de conclusão de curso). Mensagens e áudios recuperados por extração forense revelam planejamento prévio, divisão de tarefas, discussões sobre pagamento e o emprego do "código" para se referirem aos homicídios.

"Ela (Ana Paula) demonstra frieza, ausência de remorso e um prazer evidente, não só em cometer o crime, mas em permanecer ao redor dele, em ver o impacto do que fez. É alguém que parece se alimentar da sensação de enganar, de manipular e de estar no controle. Tivemos que entender essa mente criminosa para poder desmontar o jogo dela, e isso exigiu muita técnica, paciência e sangue-frio da equipe", contou o delegado.

A princípio, como mostram as investigações, o assasinato de Neil Corrêa da Silva, de 65 anos, foi o primeiro no qual a vítima não tinha uma relação direta com Ana Paula — ele morreu no dia 26 de abril após comer uma feijoada levada por ela que estaria envenenada com chumbinho, a pedido de Michelle Paiva da Silva, filha do aposentado. Por esse "serviço", a estudante de direito teria cobrado R$ 4 mil ( valor que acabou reduzido para R$ 1,4 mil para abater um empréstimo), seguindo orientação de Roberta.

Em diversos trechos de relatório, Roberta orienta Ana Paula a "cobrar" por futuros "TCCs" um preço mínimo de R$ 4 mil e recomenda o uso exclusivo de dinheiro em espécie para aquisição de “taxas/insumos”, deixando claro o propósito de dissimular rastros financeiros", afirma o delegado. O valor seria dividido igualmente entre elas.

A própria Ana Paula admite ter dado comida "batida no feijão" a Neil, num áudio enviado à irmã, e diz que “não conseguiu fazer o TCC como planejado”. Segundo o ex-marido de Michelle contou à polícia, quando Neil passou mal em sua casa, apenas a filha do idoso e Ana Paula estavam na residência. Na última quinta-feira, o corpo de Neil foi exumado pela polícia para realização de exames que comprovem o envenenamento.

