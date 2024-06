A- A+

São Paulo Acusada de participar do sequestro de Marcelinho Carioca é presa em "central de golpes" Eliane Lopes de Amorim foi encontrada em uma casa de veraneio usada por criminosos entro de um condomínio de luxo no Vale do Paraíba

Uma mulher acusada de participar do sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca em dezembro de 2023, em São Paulo, foi presa em flagrante no interior do Estado durante operação da Polícia Civil.

Eliane Lopes de Amorim foi encontrada em uma casa de veraneio usada por criminosos como central de golpes, dentro de um condomínio de luxo em Igaratá, município do Vale do Paraíba.

Segundo a polícia, Eliane tentou fugir com parte do grupo e teve duas costelas quebradas ao despencar de um barranco. Ela estava em liberdade desde janeiro.

A defesa não foi localizada pela reportagem.



A operação foi conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), que prendeu todos os 12 envolvidos no esquema.

A tentativa de fuga acabou fracassada devido ao acentuado declive e vegetação fechada nos fundos da casa.



A quadrilha começou a ser monitorada devido às movimentações suspeitas no Condomínio Paraíso de Igaratá.

A investigação indicou que ao menos dez pessoas frequentavam o imóvel, utilizando muitos notebooks e fones de ouvido com microfones, equipamento comum em centrais de atendimento ao cliente.



No local, os policiais encontraram uma planilha com informações sobre as vítimas. Uma delas perdeu R$ 49 mil para os golpistas.



De acordo com o Deic, os criminosos simulavam uma central de banco, e entravam em contato com correntistas alertando sobre uma falsa quebra de segurança.

Em seguida, passavam uma série de instruções para transferir aos golpistas o controle sobre os aplicativos de banco e de troca de mensagens das vítimas.



Na ação, foram apreendidos 12 notebooks, 18 celulares, três carros e uma antena para acesso à internet por satélite.

O grupo vai responder por associação criminosa e furto qualificado. Os suspeitos que tentaram fugir também serão enquadrados por desobediência.

Veja também

natureza Erupção vulcânica na Islândia termina após 24 dias de atividade