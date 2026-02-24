A- A+

JULGAMENTO Acusado de assassinar ex-companheira em 2022 vai a júri popular no Recife nesta quarta-feira (25) Renata Alves Costa tinha 35 anos e já passava por episódios de violência doméstica. Ela foi morta com um tiro na cabeça

O homem indiciado pelo feminicídio de Renata Alves Costa, em agosto de 2022, vai a júri popular nesta quarta-feira (25). A sessão ocorre no Fórum Rodolfo Aureliano, na Ilha de Joana Bezerra, Centro do Recife, a partir das 9h.

Ao todo, os familiares e amigos de Renata Alves, que era administradora, tiveram que esperar três anos e seis meses para o julgamento. O réu João Raimundo Vieira da Silva de Araújo, então namorado dela na época do crime, deveria ter sido julgado no dia 16 de dezembro do ano passado, mas a sessão precisou ser adiada a pedido da defesa. À época, foi alegado que a advogada do réu estava doente e não poderia representá-lo.

Renata foi morta com um tiro na cabeça no apartamento onde morava, no bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife, aos 35 anos. A vítima, inclusive, já havia sido agredida pelo então companheiro. No dia do crime, João Raimundo Vieira da Silva de Araújo cumpria prisão domiciliar pelas agressões, rompeu a tornozeleira eletrônica e a assassinou.

João Raimundo foi preso dois dias depois do crime em um aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte. Ele foi denunciado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) por feminicídio, sequestro e cárcere privado. De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), o caso está em sigilo, e o julgamento não poderá ser acompanhado pela imprensa.



"O magistrado deferiu o sigilo com o intuito de proteger não só o segredo de justiça solicitado pela defesa, mas também as vítimas sobreviventes, que sempre estão em contato com o juízo", disse o tribunal.

Passado tanto tempo, a mãe de Renata, Kátia Alves, segue esperando "que seja feita a justiça" pela morte da filha.

"Espero que seja feita a justiça pelo assassinato de minha filha Renata Alves. Renata está morta e o sofrimento causado para os familiares e amigos é irreparável. Mas o mais importante é ele pegar a pena máxima, porque quando sair da prisão fará o mesmo com outras mulheres", afirmou, em comunicado enviado à imprensa.

'Não foi possível ouvir o tiro'

Em entrevista à Folha de Pernambuco na época do crime, o síndico do prédio, Telmo Rogério Farias, deu detalhes sobre o último dia da vítima. Segundo ele, Renata sempre foi "sorridente", e o casal demonstrava ser "tranquilo".

No dia do assassinato, não foi possível ouvir o disparo da arma por conta de um show que acontecia nas proximidades do prédio.

“Houve uma denúncia anônima, não sabemos quem foi que fez. Então, pedimos para o porteiro entrar em contato com todas as Renatas do condomínio. A denúncia que chegou foi que houve um assassinato dentro de um apartamento. Ninguém ouviu barulho, tinha show no Centro de Convenções, o barulho é grande, incomoda, chega aqui no prédio. O apartamento dela ficava de quina, não tem parede ao redor para dar indícios de um disparo. Ninguém escutou nada”, explicou.

Luta que continua

Da injustiça da morte de Renata e memória dos bons momentos vividos com ela, nasceu a inspiração para ajudar mais e mais mulheres em situação de violência. Ela era amiga de Paula Limongi e Andréa Rodrigues, fundadoras do Instituto Banco Vermelho (IBV), que até hoje atua em Pernambuco e no restante do Brasil no combate ao feminicídio.

O intuito é prevenir e conscientizar a população para que histórias como a de Renata não se repitam, e nenhuma mulher perca sua vida em um sistema condicionado que já está condicionado a violentá-la.

"Renata era uma menina brilhante, uma menina cheia de amigas, com sonhos, uma profissional excelente e que foi tirada da gente de forma brutal. Pernambuco é o estado que mais mata mulher no Nordeste. Que o julgamento de Renata seja uma resposta de que não toleramos mais mulheres sendo mortas. Esperamos que a justiça seja feita", afirmou a vice-presidente do Instituto Banco Vermelho, Paula Limongi.

IBV instala equipamentos que simbolizam o combate à violência contra a mulher. - Foto: Instituto Banco Vermelho / Divulgação

A luta do grupo rendeu, em 16 de dezembro do ano passado, a aprovação na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) da criação da Lei Renata Alves ( nº 3567/2025), que institui o 6 de agosto, dia do crime contra Renata, como o Dia Estadual em Memória das Vítimas de Feminicídio – Lei Renata Alves.

Por volta das 8h, antes da sessão, familiares, amigos e representantes do IBV se reunirão no fórum para acompanhar o júri e pedir justiça pela vítima.

Como denunciar casos de violência contra a mulher

Pernambuco é um dos estados com mais casos de violência contra a mulher no país. Em 2024, a Central de Atendimento à Mulher fez 31.030 atendimentos a pernambucanas, um aumento de 40,6% com relação ao ano anterior. Os dados são da Secretaria de Comunicação Social do governo federal.

Houve, ainda, um aumento de 16,3% no número de denúncias, passando de 3.963 em 2023 para 4.609 em 2024. Desses, 4.087 foram recebidas por telefone e 424, por WhatsApp.

Os dados apenas atestam uma realidade muito mais profunda de situações de violências vividas por mulheres dia após dia.

Para denúncias, a vítima pode ligar gratuitamente para o 180 em qualquer lugar do Brasil, 24 horas, todos os dias da semana (inclusive finais de semana e feriados).

Em casos de emergência, deve ser acionada a Polícia Militar, por meio do telefone 190.

