A- A+

PERNAMBUCO Acusado de jogar carro em árvore para matar ex-esposa começa a ser julgado no Recife O réu é julgado pelo crime de homicídio qualificado, cometido por "motivo torpe, mediante dissimulação ou recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido"

O julgamento de Guilherme José Lira dos Santos, acusado pelo Ministério Publico de Pernambuco (MPPE) de jogar carro em árvore para matar ex-exposa no Recife, em novembro de 2018, teve início na manhã desta segunda-feira (10).



Na ocasião, Patrícia Cristina Araújo dos Santos, 46, estava no banco do passageiro quando o veículo colidiu na Rua Fernandes Vieira, no bairro da Boa Vista. A mulher faleceu e o condutor teve ferimentos leves. Após o caso, Guilherme foi preso.

O réu é julgado pelo crime de homicídio qualificado, cometido por “motivo torpe, mediante dissimulação ou recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido”; ainda, leva-se em consideração a condição de gênero da vítima, o que caracterizaria o crime como feminicídio.



O júri popular acontece 1ª Vara do Tribunal do Júri Popular da Capital, no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, em Ilha Joana Bezerra, no Recife.

A acusação, por parte do MPPE, convocou cinco testemunhas e três peritos criminais; já a defesa - que alega que houve um acidente de trânsito e, portanto, homicídio culposo - conta com os depoimentos de cinco testemunhas e dois informantes, sendo um deles o filho do casal, Pedro Vanderlei, 18.



Antes do início do julgamento, familiares de Patrícia Araújo se manifestaram favoráveis à condenação com base nas acusações do MPPE. “Esperamos que a Justiça seja feita, tanto para inibir outros feminicídios quanto para reparar o erro cometido. Esperamos que os jurados tenham a sensibilidade de perceber que não foi um acidente; isso vai ser mostrado através de imagens, depoimentos de amigas de Patrícia, conversas por telefone que aconteceram entre eles, entre outras evidências”, diz o tio da vítima, Marcílio Araújo.

O familiar afirma, ainda, que a relação entre Guilherme e Patrícia era conturbada. “Nós, da família, não sabíamos, porque ela era uma pessoa muito reservada, não nos contava muito para não desgastar a relação entre ele os familiares. Mas os amigos contam que, nos cinco anos que antecederam a morte, ela sofreu uma tortura psicológica muito grande. Uma amiga soube, inclusive, de ameaças físicas feitas pelo réu em uma das ocasiões em que Patrícia pediu divórcio”, completou o tio da mulher.

Por outro lado, a defesa de Guilherme defende que as acusações de feminicídio são infundadas. “A Justiça, muitas vezes, consiste em se pleitear que se restaure a dignidade, que se esclareçam os fatos como devem ser esclarecidos. Nós vamos trazer o simples [ao julgamento]. Às vezes as pessoas criam ideias, criam motivos para aquilo que foi algo simples. O que aconteceu foi um acidente, precisamos restabelecer a verdade dos fatos e ouvir Guilherme, que está preso há quatro anos”, disse Rawlinson Ferraz, advogado da defesa.

Um dos informantes da defesa é Pedro Vanderlei, 18, um dos filhos do casal. Antes do início do julgamento, acompanhado dos advogados de Guilherme, fez uma defesa do pai. “Nesses quatro anos e meio só foi ouvido um lado da história, pessoas que não estavam no convívio da família, não estavam inseridos no contexto. Viemos contar nossa versão, tudo o que vivi nesses 18 anos de vida. Já perdi minha mãe e não quero perder meu pai”, disse o filho do casal.

Veja também

Região Metropolitana do Recife Preso suspeito de esquartejar um homem; pernas foram achadas em caçamba de lixo em Jaboatão