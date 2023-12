A- A+

Acusado de ter matado Beatriz Angélica Mota a facadas no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, em Petrolina, Marcelo da Silva, que atualmente está preso, se tornará réu em um júri popular. A decisão foi assinada pela juíza Elane Brandão Ribeiro e publicada nesta terça-feira (5).

À época do crime, em dezembro de 2015, Beatriz tinha apenas sete anos e participava de uma festa de formatura na instituição de ensino.

Segundo informações apresentadas na perícia, ela foi morta com 68 lesões espalhadas pelo corpo, sendo 51 provocadas por arma branca.

O caso ganhou repercussão a nível nacional. E pedindo por rapidez da Justiça na resolução do caso, os pais da menina, em protesto, deixaram Petrolina em direção ao Recife numa caminhada que se estendeu por 23 dias.

Ainda bem busca por explicações sobre a morte da filha, a mãe de Beatriz, Lucinha Mota, assumiu a secretária de Justiça e Direitos Humanos do Governo de Pernambuco sob a atual gestão da governadora Raquel Lyra (PSDB).

Em outubro, Lucinha deixou o cargo no Palácio do Campo das Princesas para assumir o desafio de ser vereadora (também pelo PSDB) na cidade sertaneja, no lugar de Júnior do Gás (Avante), cujo mandato foi cassado por fraude.

