Prisão Acusado de ser um dos maiores traficantes de drogas sintéticas do RJ é preso em Fernando de Noronha O homem embarcou para Pernambuco com documento falso

Apontado como um dos maiores traficantes de drogas sintéticas do Estado do Rio de Janeiro, Pedro Vasconcellos do Amaral Sodré de Mello foi preso, no sábado (7), no arquipélago de Fernando de Noronha.

Após ação de troca de informações de inteligência, policiais civis da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DAIRJ), com o apoio da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, realizaram a prisão do homem de 23 anos.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o homem embarcou do Rio de Janeiro a Pernambuco valendo-se de documento falso e vinha participando de várias festividades no Nordeste.

No ato da abordagem, ele ainda informou um nome falso no intuito de dificultar a sua identificação. Por isso também foi aberto um novo procedimento pelo crime de falsa identidade, além da abertura de investigação pelo uso de documento falso utilizado em seus deslocamentos.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que as investigações tiveram início após apreensões no terminal de cargas do Galeão, aeroporto no Rio de Janeiro.

O criminoso seria remetente de drogas sintéticas encontradas no aeroporto. Os agentes constataram, posteriormente, que ele havia extorquido um revendedor de entorpecentes, fato apurado pela 37ª Delegacia de Polícia.

Pedro Vasconcellos do Amaral Sodré de Mello possui 24 anotações em sua ficha criminal, tendo passagens desde quando era menor de idade. Ele já foi preso por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, contra uma equipe da 41ª Delegacia de Polícia.

“O desfavorecido é de altíssima periculosidade e já tinha passagens por porte ilegal, tráfico de drogas, extorsão e sequestro no estado do Rio de Janeiro”, informou a Civil de Pernambuco, por meio de nota.

Em suas redes sociais, o traficante ostentava vida de luxo, frequentando festas da alta sociedade com os recursos oriundos do crime.

O mandado de prisão, expedido pela 26ª Vara Criminal da Capital do Rio de Janeiro, foi cumprido. Após as formalidades, ele será encaminhado ao sistema prisional.

