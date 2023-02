Acusado de tentativa de ataque contra Elizabeth II se declara culpado

A- A+

Jaswant Singh Chail, de 21 anos, preso no Natal de 2021 após invadir o castelo de Windsor com uma besta carregada, admitiu em um tribunal britânico nesta sexta-feira (3) que sua intenção era atacar a rainha Elizabeth II.

Natural de Southampton, no sul da Inglaterra, o jovem se declarou culpado de três acusações – incluindo uma sob a Lei de Traição de 1842 – por tentar "ferir a pessoa de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II" durante uma audiência no tribunal criminal de Londres.

O jovem foi detido por volta das 8h30 de 25 de dezembro de 2021 nos terrenos ao redor do castelo, onde a monarca, então com 95 anos, passou o Natal sozinha, excepcionalmente. Foi a primeira vez desde a morte do marido, Philip.

A rainha, que faleceu em setembro de 2022, desistiu de viajar, como era habitual, para sua residência em Sandringham, no leste da Inglaterra, para celebrar as festas com sua família, devido ao surto de Covid-19.

Depois de ser preso, o suspeito foi internado em uma clínica psiquiátrica.

O tabloide The Sun publicou imagens de um vídeo que teria sido divulgado na conta do aplicativo de mensagens Snapchat do suspeito, minutos antes de ele invadir o terreno do castelo. Na gravação, ele aparece com uma besta, vestido com um moletom preto e a cabeça coberta por um capuz.

Com o rosto coberto por uma máscara preta de metal, ele diz: "Sinto muito pelo que fiz e pelo que vou fazer. Vou tentar assassinar a rainha Elizabeth".

As tentativas de invasão de Windsor ou do Palácio de Buckingham, a residência habitual da rainha no coração de Londres, não são incomuns. A mais espetacular delas aconteceu em 1982, quando um homem de 30 anos, Michael Fagan, conseguiu entrar no quarto da monarca, enquanto ela estava na cama. O incidente terminou sem danos à rainha.

