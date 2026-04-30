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Espanha Acusado desvincula Pedro Sánchez do processo de corrupção julgado na Espanha "Eu não falava com o primeiro-ministro", respondeu Koldo García

Um ex-assessor socialista acusado em um julgamento por corrupção em Madri negou, nesta quinta-feira (30), que Pedro Sánchez tivesse qualquer conhecimento do suposto esquema de comissões, depois que um empresário acusado no caso identificou o primeiro-ministro espanhol como o "número um" da rede.

"Eu não falava com o primeiro-ministro", respondeu Koldo García quando questionado se havia consultado Sánchez sobre assuntos relacionados ao caso.

"Bom senso, por favor. Não, não é verdade" que o tenha contatado sobre qualquer coisa, insistiu, após ter sido identificado no dia anterior pelo empresário Víctor de Aldama como o suposto representante do líder socialista no esquema.

O caso representa uma crescente fonte de pressão política para Sánchez e os socialistas, em um contexto marcado por outras investigações judiciais sobre seu círculo íntimo, como as que envolvem sua esposa e seu irmão, e reacende o debate sobre a extensão de seu conhecimento das ações de ex-colaboradores.

García divide o banco dos réus com De Aldama e o ex-ministro dos Transportes, José Luis Ábalos, de quem foi um colaborador próximo.

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