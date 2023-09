Acusado por ex-namorada e outras duas mulheres, Antony assume postura agressiva com palavrões

A- A+

Acusado pela ex-namorada, a DJ e influenciadora digital Gabriela Cavallin, de agressão, o atacante Antony, peça atual do Manchester United (Inglaterra), quebrou o silêncio e falou do caso pela primeira vez nesta sexta-feira (8), em uma entrevista exclusiva ao Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Depois de Gabriela, outras duas mulheres acusaram o homem da mesma prática (veja detalhes de cada caso ao final da matéria).

As polícias de São Paulo e Manchester conduzem as investigações. Ainda casado enquanto iniciou a relação com Gabriela Cavallin, o atleta iniciou seu pronunciamento relembrando o primeiro contato físico entre os dois. Eles permaneceram juntos por mais de dois anos.

“A gente teve uma relação de sentimento. Trocamos mensagens e essa conversa foi fluindo no dia a dia, aí a gente acabou se apegando. Teve sentimento da minha parte e da dela também. A gente se conheceu numa resenha, festa de um amigo. Nunca tinha visto ela pessoalmente e tivemos o primeiro contato de conversar mesmo em 2021”, disse.

Nesse período, Antony estava aproveitando as férias no Brasil. Quando retornou à Holanda para ser reintegrado ao elenco do Ajax, o contato entre o casal ganhou sequência. Ele, no entanto, diverge sobre terem morado juntos, como Gabriela levantou.

“Ela não foi morar comigo na Holanda, foi para ficar em hotel, até porque quando eu estava me envolvendo com ela, eu ainda era casado e ela sabia. Ela não foi para a minha casa”, frisa.

Antony classificou a relação entre os dois como turbulenta, confessando haver ciúmes dos dois lados. “Era uma relação meio turbulenta, havia ciúmes de ambas as partes. Esse assunto de assumir ela, causava estresse. Eu estava com Gabi, só que me relacionava com outras mulheres também”, salienta.

Entre as provas levantadas pela defesa da mulher, estão registros de mensagens onde o homem aparece disparando palavrões e a chamando por palavras como “ridícula” e “nojenta”. Ele ameniza.

“Da mesma forma que eu a ofendi, ela também me falava (palavrões). Eu não iria ofender do nada. A gente tinha uma relação muito turbulenta. Eu xingava de filha da pu**, lixo e mandava ela se fud**. A gente se ofendia e do jeito que eu machucava ela, ela também me machucava”, disse, negando ser “controlador”.

Com a relação entre os dois evoluindo, Gabriela ficou grávida. Era março do ano passado.

No início de junho daquele ano, com aproximadamente três meses de gestação, ela disse que ele tentou matá-la dirigindo em alta velocidade. Os dois teriam se desentendido na saída de festa noturna por ciúmes do homem, que passava as férias no Brasil.

Ele nega e diz que um amigo, conhecido por “Rafael Cortes”, era quem dirigia o veículo naquela noite.

“Muitas coisas que não são verdade ela está contando. Jamais eu iria dirigir o carro e falar que iria matar ela e o bebê”, complementa.

A acusação de mentira é ampliada. “Têm coisas que foram alteradas nas provas. Ela apaga uma frase que eu mandei e só deixa uma parte, por exemplo num print recente”, afirma.

Em julho de 2022, Gabriela sofreu um sangramento e precisou ser internada, por conta da gravidez. Antony estava na Holanda e a mãe dele, Cremilda Maria, foi quem deu suporte à mulher.

Nesse mesmo período, Gabriela diz ter sofrido agressões que resultaram em um corte na sua cabeça e também no deslocamento de uma das próteses de silicone. O jogador também nega ambas.

“Em nenhum momento eu encostei nela. Jamais ia dar uma cabeçada. Saí do treino de manhã e fui até o hotel em que ela estava. Conversamos normal e o que irritava ela era quando eu dizia que precisava ir. Rolou discussão. Fui ao banheiro e fiquei um pouco lá, depois disse que iria embora e ela não deixou. Ela se alterou, quebrou um copo e um prato no chão e jogou na minha direção também. Ela veio para cima de mim. Não apertei nem nada. Ela não estava machucada. Segurei ela e ela depois de um tempo se acalmou. Quando ela mandou a foto da cabeça, eu já estava em casa”, assegura.

“Jamais. Eu ia dar um soco no peito de uma mulher?”, questiona.

Em uma das imagens anexadas ao processo, Gabriela aparece com um dedo fraturado, ação que diz ter sido em defesa de uma iniciativa do atleta, que teria jogado uma taça de vidro em seu rosto. Ele, por sua vez, traz outra versão.

“Nada disso aconteceu. Como que jogo uma taça na cara da pessoa? Ela estava bem alterada, havia bebido bastante e estava no sofá. Ela estava com a taça na mão e eu falei para ela parar de beber. Pedi para ela me dar a taça e ela ‘travou’, quebrando a taça”, garante.

As acusações feitas por outras duas mulheres (confira mais abaixo) foram igualmente rejeitadas pelo jogador, que voltou a se referir a Gabriela como “interesseira”.

“Nego 100% todas as acusações. Tenho certeza que não agredi nenhuma mulher, nem vou. É mentira. Nada aconteceu. Teve sentimento, mas entra um pouco de interesse da parte dela”, encerra.

Fora das Eliminatórias

O atacante, inclusive, havia sido relacionado pelo técnico Fernando Diniz para defender a Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, mas acabou retirado da lista por causa das acusações. Em campo, a estreia brasileira acontece às 21h45, diante da Bolívia.

O que diz o clube de Antony

O Manchester United se pronunciou a respeito das acusações, garantindo estar “levando o assunto a sério”. Nenhum posicionamento sobre permanência dele na equipe ou não foi feito até o momento.



“O Manchester United reconhece as acusações feitas e observa que a polícia está conduzindo as investigações. Enquanto se aguarda mais informações, o clube não fará mais comentários. Estamos levando o assunto a sério, levando em consideração o impacto que essas alegações e as denúncias subsequentes terão sobre os sobreviventes de abuso”, trouxe o Manchester United em nota.

Acusação de Gabriela Cavallin

A ex-namorada de Antony diz que foi ameaçada e agredida pelo jogador. Os episódios teriam acontecido no ano passado e no atual. Entre as provas levadas à polícia, ela reúne fotos em que aparecesse machucada e registros de conversas com ele.

Acusação de Ingrid Lana

A bancária Ingrid Lana, de 33 anos, é mais uma mulher que acusa o jogador de agressão. De acordo com a mulher, no mês de outubro do ano passado ela se negou a ter relações sexuais com Antony, e por conta disso foi empurrada contra uma parede e teve a cabeça machucada.

Acusação de Rayssa de Freitas

Terceira mulher a apontar Antony como agressor, a estudante de Direito Rayssa de Freitas alega que foi vítima de agressão dentro de um carro que trafegava pela Zona Oeste de São Paulo. Ela não teve a idade divulgada.

Segundo a mulher, ela estava no veículo após uma festa, na companhia do atacante e de Mallu Ohana, à época, companheira do atacante Dudu, do Palmeiras, até que houve uma discussão entre as duas mulheres, e Rayssa acabou sendo agredida pela dupla. Um boletim de ocorrência foi feito.

Veja também

Bangladesh Guerra das fake news: real existência de 35 'articulistas' pró-governo em Bangladesh é questionada