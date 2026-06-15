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Crime Acusados de estupro coletivo em Copacabana vão responder por crime contra adolescente em Botafogo Violência sexual aconteceu em 2023; um homem de 24 anos também foi indiciado

Dois dos cinco acusados de participação no estupro coletivo de uma jovem em Copacabana, em janeiro deste ano, são apontados pela Polícia Civil como autores de um crime semelhante contra outra adolescente, ocorrido em agosto de 2023 em Botafogo, também na Zona Sul.

Eles irão responder por fato análogo a estupro coletivo qualificado, já que a vítima também era menor de idade. A conclusão da investigação da 12ª DP (Copacabana) também indiciou um terceiro suspeito, Gabriel Oliveira Palmieri, de 24 anos, por estupro coletivo qualificado.

O crime aconteceu na Rua São Clemente, na casa de Mattheus Veríssimo Zoel Martins, à época com 17 anos. Segundo a vítima, ela foi atraída ao local por um adolescente de 14 anos, que a convidou para um encontro privado.

Em depoimento, feito após a divulgação do crime em Copacabana, a mãe da menina contou que a filha foi coagida a permitir a entrada dos dois acusados — Matheus e Gabriel — e submetida a sexo forçado com os três. O estupro foi gravado, e o vídeo ainda teria sido divulgado pelos agressores.

— Entendemos que a dinâmica é muito semelhante ao fato ocorrido este ano em Copacabana, quando o mesmo adolescente foi o responsável por atrair a vítima. Temos fotografias das lesões, tiradas na época do fato, e mensagens de telefone que ajudam a confirmar o ocorrido — explica Ângelo Lages, delegado responsável pelas investigações.

O Ministério Público já se manifestou favorável ao pedido de busca e apreensão dos jovens menores de idade. O processo foi distribuído para a Vara da Infância e da Juventude.

Já Gabriel, que está preso, foi indiciado por estupro coletivo qualificado, e a polícia solicitou medidas cautelares, com proibição de aproximação da vítima.

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