LATROCÍNIO Acusados de roubo e morte de turista alemão no Centro do Recife passam por audiência de instrução Os quatro réus envolvidos no caso estão presos preventivamente

Os quatro envolvidos no roubo e morte do turista alemão Werner Duysen, em dezembro de 2022, no Centro do Recife, passam pela audiência de instrução e julgamento, nesta segunda-feira (19).

De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), a ação tem como réus Rhuan Luiz Quixabeira, Marcílio Ferreira, Jonas Felix e Francisco Paulo da Silva. Todos os quatro estão presos preventivamente.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) ao TJPE em 10 de janeiro de 2023. O caso tramita na 4ª Vara Criminal do Recife, no Fórum Rodolfo Aureliano, no bairro da Joana Bezerra, na área central da capital pernambucana.

O latrocínio ocorreu na avenida Dantas Barreto, no Pátio do Carmo, bairro de Santo Antônio, nas proximidades da Basílica do Carmo, por volta das 11h do dia 8 de dezembro de 2022. O companheiro de Werner, Wolfang Werner Duysen Gurkasch, de 79 anos, foi ouvido e ajudou na investigação policial.

O casal, que chegou em um cruzeiro que atracou no Porto do Recife, estava em passeio pela cidade. Werner morreu seis dias depois, em 14 de dezembro.

Instrução e julgamento

O TJPE explica que a instrução é a fase inicial de um processo, destinada a deixar a ação penal em condições de julgamento.

Para isso, o juízo ouve as partes, que são as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela Defesa dos réus, colhe o depoimento dos acusados, verifica as provas apresentadas nos autos, fixa os pontos controvertidos sobre que incidirá a prova e recebe as alegações finais das partes - MPPE e defesa.

A instrução criminal está prevista nos artigos 394 a 405 do Código de Processo Penal.



