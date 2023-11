Acusados pela morte de 39 migrantes em caminhão recebem pena de até 10 anos de prisão

A- A+

Um tribunal francês proferiu, nesta sexta-feira (10), penas que variam de prisão condicional a até dez anos de prisão para 18 dos 19 acusados pela morte de 39 migrantes vietnamitas encontrados sufocados em um caminhão na Inglaterra em 2019.

O caso expôs uma rede de migração clandestina do Vietnã para a Europa, envolvendo pessoas de nacionalidade vietnamita, francesa, chinesa, argelina e marroquina.

Quatro vietnamitas - "Tony", "Hoang", "Long" e "Thang" - foram condenados por homicídio involuntário a penas de 9 a 10 anos de prisão.

"Afirmo que vocês estavam envolvidos na linha de frente da organização de travessias de pessoas em situação de precariedade que buscavam uma vida melhor", disse a presidente do tribunal de Paris, Carole Bochter.

Outros quatro vietnamitas foram condenados a cumprir penas de um a dez anos de prisão, como responsáveis pela organização do transporte e acomodação dos migrantes. Os demais acusados foram absolvidos das acusações de "associação criminosa", mas condenados por ajudar na estadia irregular no território francês.

Sete taxistas foram sentenciados a penas de 6 meses de prisão em suspenso a 3 anos de prisão, dois deles com pena suspensa, e multas de 2.000 a 3.000 euros (2.137 a 3.206 dólares). Outro taxista foi absolvido de todas as acusações.

Três proprietários de apartamentos foram condenados a penas de 6 a 12 meses de prisão em suspenso, com multas de 5.000 a 10.000 euros.

Na manhã de 22 de outubro de 2019, as vítimas entraram em um contêiner no norte da França para cruzar o Canal da Mancha do porto belga de Zeebrugge. Na Inglaterra, outro motorista assumiu o grupo. Já em uma área industrial no leste de Londres, em 23 de outubro, foram descobertos no interior do caminhão os corpos de 31 homens e oito mulheres vietnamitas, com idades entre 15 e 44 anos.

Entre eles estava Pham Thi Tra My, de 26 anos, que enviou uma mensagem angustiante aos seus familiares: "Mamãe, papai, eu amo vocês. Estou morrendo, não consigo respirar". Por esses acontecimentos, sete homens foram condenados em janeiro de 2021 no Reino Unido a penas de 3 a 27 anos de reclusão.

No Vietnã, quatro homens foram condenados em setembro de 2020 a penas que variam entre dois anos e meio e sete anos e meio de prisão. E em janeiro de 2022, a Bélgica impôs penas de até 15 anos de prisão a 18 pessoas.

