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Agreste Adagro confirma foco de raiva em cavalo na cidade de Bezerros e determina vacinação obrigatória Criadores de herbívoros da cidade no Agreste e outros cinco municípios da região devem imunizar os animais até 22 de outubro

Um foco de raiva em um cavalo foi confirmado nesta quarta-feira (22), pela Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro), no município de Bezerros, no Agreste do estado.

Com a confirmação, a vacinação de bovinos, equinos, caprinos, ovinos e outros herbívoros com três meses de idade ou mais tornou-se obrigatória até 22 de outubro em seis municípios da região.

Além de Bezerros, a medida vale para os municípios de Camocim de São Félix, Caruaru, Cumaru, Riacho das Almas e Sairé.

Após a imunização, os proprietários dos animais devem comunicar a Adagro em até 30 dias, apresentando a nota fiscal da vacina ou documento emitido por um médico-veterinário responsável.

A Adagro esclarece que animais vacinados pela primeira vez devem receber uma dose de reforço em até 30 dias.

A partir daí, a vacinação deve ser realizada anualmente, já que a imunidade conferida pela vacina tem validade de até 12 meses.

Os principais sinais clínicos observados em animais infectados:

Isolamento do restante do rebanho, apatia e perda de apetite;

tremores musculares;

dificuldade de coordenação motora e andar cambaleante;

salivação excessiva;

dificuldade de locomoção.

Em caso de suspeita, a recomendação é comunicar imediatamente a Adagro para que sejam adotadas as medidas de controle.

Segundo a Adagro, a vacinação dos rebanhos é a principal estratégia para prevenir a doença e proteger a saúde pública.

A agência também alerta que o descumprimento das obrigações sanitárias, como a não vacinação dos animais ou a falta da declaração da imunização dentro do prazo estabelecido, pode resultar na aplicação das penalidades previstas na legislação sanitária vigente.



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