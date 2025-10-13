A- A+

Recife Adaptação do Recife à elevação do nível do mar é tema de debate no REC'n'Play Participantes do workshop vão apresentar propostas concretas de proteção, adaptação e mitigação para combater os efeitos climáticos adversos projetados para o Recife

A partir desta segunda (13) até a próxima sexta-feira (17), o REC’n’Play, no Bairro do Recife, na área central da cidade, será palco de um workshop que debate propostas para a adaptação do Recife à elevação do nível do mar.

O “Recife Exchanges Netherlands (RxN) - Projetando para os extremos - Adaptação à elevação do nível dos oceanos na cidade do Recife – Brasil”, que acontece no Apolo 235, reúne especialistas brasileiros e holandeses, além de alunos e profissionais de arquitetura, urbanismo, planejamento territorial, conservação do patrimônio e oceanografia.

Entre os participantes já confirmados estão Jean-Paul Corten e Martijn Oosterhuis, da Agência de Patrimônio Cultural dos Países Baixos, e Mila Avellar, do Unesco IHE Delft. A coordenação do evento é de Roberto Montezuma, professor da UFPE e coordenador-geral do projeto Recife Cidade Parque.

Por meio de palestras, oficinas, visitas técnicas e atividades colaborativas, os participantes vão apresentar propostas concretas de proteção, adaptação e mitigação para combater os efeitos climáticos adversos projetados para o Recife.

A realização do workshop é do Projeto Recife Cidade Parque, fruto de convênio entre a Universidade Federal de Pernambuco e a Prefeitura do Recife; da Universidade Tecnológica de Delft (TU Delft), Prefeitura de Haia, IHE Delft Institute for Water Education (Unesco), PortCityFutures).

Uma década de colaboração

O RXN integra, de forma pioneira, uma série de workshops em que profissionais e estudantes do Brasil e da Holanda se uniram para pensar de maneira colaborativa os problemas urbanos do Recife, cidade que recebeu o primeiro plano urbanístico renascentista das Américas para transformar-se em sede do Brasil holandês no século 17.

Além do econtro deste ano, a experiência colaborativa entre o Recife e os Países Baixos já ocorreu nos anos de 2011, 2019 e 2021.

Entre as principais conclusões dos encontros estão a meta para concretizar as mudanças planejadas para o Recife até o ano de 2037, o entendimento da malha hídrica da cidade e o manifesto Carta do Recife do futuro para o Recife do presente, escrito na primeira pessoa, onde Recife relata que graças ao conjunto de movimentos da sociedade organizada foi possível a sua reinvenção.

O que é o Recife Cidade Parque?

Reinventar o Recife, transformando-o em uma cidade-parque até o ano de 2037, quando será a primeira capital brasileira a completar 500 anos – esse é o objetivo do projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Recife Cidade Parque – Plano de Qualidade da Paisagem, realizado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), fruto de convênio com a Prefeitura do Recife.

O projeto se baseia na criação de uma cidade azul-verde, que promova a reconexão das áreas urbanas com a natureza, valorizando os cursos d’água, o mar e a vegetação.

Assim, a partir da malha hídrica da cidade – composta pelas bacias dos rios Capibaribe, Beberibe, Tejipió e da frente marinha – o projeto estuda a implantação de um sistema de espaços livres verdes públicos de qualidade. Esses espaços, conectados por corredores ambientais, provocarão o “enverdecimento” da cidade, incluindo as regiões de estuário, da planície e dos morros.

A mobilidade é outro ponto importante para permitir que a população possa se deslocar a partir da utilização de diversos modais, incentivando as caminhadas, as bicicletas e o transporte público coletivo.

Serviço:

O quê: Recife Exchanges Netherlands (RxN)- Projetando para os extremos - Adaptação à elevação do nível dos oceanos na cidade do Recife – Brasil

Quando: 13 a 17 de outubro de 2025

Onde: Sala do Apolo 235 - R. do Apolo, 235, Bairro do Recife - Recife, PE

Com informações da assessoria



