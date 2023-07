Adele revela problema de saúde devido ao uso de cinta modeladora; quais os riscos do acessório?

A- A+

A cantora Adele compartilhou nas redes sociais na última semana que desenvolveu uma infecção fúngica na pele por ter passado longos períodos usando uma cinta modeladora. Segundo a artista, ela usa o item para "manter tudo no lugar" durante os shows. Por conta do suor excessivo que ficava "preso" entre a pele e o acessório, ela acabou desenvolvendo tinea cruris, um tipo de micose que costuma aparecer na virilha, nadegas e região genital. A cantora contou que sentiu muita coceira na virilha.

A condição ocorre mais frequentemente em pessoas que usam roupas apertadas que retêm a umidade, como é o caso de cintas modeladoras. Para evitar este problema, o recomendado é evitar roupas apertadas, principalmente as fabricadas com materiais sintéticos. Este tipo de tecido prejudica a respiração da pele acumulando o suor e favorecendo a proliferação de fungos e bactérias na pele. Quanto mais tecidos naturais, como algodão, seda e linho, melhor.

O uso frequente das cintas modeladoras pode enfraquecer a musculatura do abdômen. Isso porque elas acabam fazendo a função deste grupo muscular, que é estabilizar o corpo e proteger os órgãos vitais. Se o músculo não é usado com frequência, ele enfraquece. Isso traz riscos de lesões principalmente na coluna.

As cintas modeladoras são indicadas principalmente pós cirurgias plásticas realizadas no tronco. O objetivo é evitar esforços desnecessários que possam colocar a cicatrização em risco. No entanto, é importante que não se use cintas apertadas demais. O médico responsável pelo procedimento deve orientar o melhor modelo e tamanho de acordo com o paciente.

Este tipo de cinta também já foi muito usado por mulheres após a gravidez, com o objetivo de "colocar a barriga no lugar". No entanto, obstetras têm cada vez mais substituído a indicação de uso do acessório por exercícios físicos.

