Adenomiose: saiba mais sobre a doença que levou cantora Gretchen a cirurgia de retirada de útero

A cantora Gretchen, de 64 anos, passou por uma cirurgia para retirada do útero na manhã desta terça-feira. Ela foi diagnosticada com adenomiose e esperou passar o carnaval para fazer a operação, que aconteceu às 7h, no Blanc Hospital, em São Paulo.

A doença acontece quando o tecido que reveste o útero, o endométrio, cresce de forma anormal no miométrio, camada muscular intermediária da parede uterina. Este crescimento atípico leva ao acúmulo de fragmentos de endométrio no interior do miométrio, o que pode formar tumores benignos conhecidos como adenomiomas.

Essa alteração pode gerar problemas de fertilidade, dificultando ou impedindo o processo de implantação do embrião.

No caso de Gretchen, a cantora começou a ter sangramentos uterinos anormais e assim descobriu que tinha adenomiose. Ela chegou a tentar uma terapia hormonal conservadora, com vitaminas e fitoterápicos mas a cirurgia foi o caminho efetivo. Apesar disso, o método da terapia hormonal continuará no pós-cirúrgico da artista para trazer qualidade de vida.

Não há nenhuma causa específica definida para o surgimento da adenomiose. Porém, pode aparecer após danos ao revestimento do útero durante a gravidez, parto ou procedimento cirúrgico. Também pode estar atrelada à atividade hormonal dos ovários e produção de estrogênio.

O portal do médico Drauzio Varella explica que definir o diagnóstico não é tão fácil, já que os sintomas não são específicos. Também podem coexistir com outras doenças pélvicas, o que dificulta o veredito. Exames como o clínico, ultrassom transvaginal e ressonância magnética são os aconselhados para descobrir a doença.

O tratamento da adenomiose é específico e dependente das características e de cada paciente e de acordo com os problemas apresentados. A doença pode se desenvolver de duas formas, sendo estas: focal — quando há um foco em uma área muito bem definida — e difusa — afeta todo o útero.

Procedimento da cantora ocorreu bem

Gretchen atualizou os fãs antes da cirurgia, contando detalhes sobre a intervenção médica e passou tranquilidade.

— Eu estou bem, estou confiante e incentivando sempre as mulheres a se cuidarem. Eu estou indo fazer essa cirurgia de adenomiose, exatamente porque eu me cuidei e fiz todos os acompanhamentos. É benigno — compartilhou no Instagram.

Também na rede social, Esdras de Souza, marido da cantora, atualizou os seguidores sobre o quadro clínico. — Deu tudo certo. A cirurgia foi realizada com sucesso. Ela, porém, continua em observação do pós-procedimento cirúrgico e daqui a pouquinho vai estar aqui no apartamento do hospital — divulgou.

De acordo com o Gshow, o útero da cantora estava medindo 832 centímetros, o equivalente a uma gravidez de 20 semanas.

