ADEPPE promove ações de cuidado com a saúde das mulheres nesta sexta-feira (6)

Com uma programação voltada à promoção da saúde e bem-estar feminino, a Associação dos Delegados e Delegadas de Polícia de Pernambuco (ADEPPE) realiza nesta sexta-feira (6), das 8h às 17h, um evento especial em alusão ao Outubro Rosa, mês que é voltado a conscientização sobre o câncer de mama.

O evento acontece no estacionamento da ADEPPE, que está localizado na Rua da Aurora, nº 387, no bairro da Boa Vista, no Centro do Recife. A programação prevê atendimentos do mamógrafo móvel, que possibilita um exame essencial para a detecção precoce do câncer de mama.

Para realizar a mamografia, é preciso efetuar um agendamento prévio por meio do WhatsApp (81) 99937-7663. O serviço estará disponível para mulheres de 50 a 69 anos.

Além do atendimento médico, um fisioterapeuta e acupunturista estará realizando os serviços de massagem relaxante, ventosaterapia e design de sobrancelhas.

A programação contará ainda com palestras e shows. Às 15h, a abertura oficial do evento será realizada pelo presidente da ADEPPE, Diogo Victor, seguida de uma “Sessão Pipoca” com o filme “Além da Cura”.

Logo depois, às 15h30, acontece o debate, com mediação da vice-presidente Claudia Molinna e presenças de Bruna Monteiro (cineasta) e Sandra Motta (presidente do ABC da Mama).

No encerramento será realizado o Conexão ADEPPE, com mediação da diretora de eventos da ADEPPE, Veronica Azevêdo e presenças de Isabella de Roldão – vice-prefeita da cidade do Recife; Marta Rosana – delegada e palestrante; Guilherme Henriques – dermatologista, especialista em medicina estética; Andressa Lopes - nutricionista geriátrica e personal diet e Sandra Albuquerque – micropigmentadora, especialista em auréolas. Às 17h30, se apresentam a Banda Kid Rosa e Mima Barci.

