Adeus ao orelhão: como o ícone do cartaz de 'O agente secreto' influenciou a cultura brasileira

Ao ser projetado pela Companhia Telefônica Brasileira (CBT), em 1971, ele foi oficialmente batizado como Telefone de Uso Público (TUP), e, antes de ser lançado, tinha o nome técnico de Chu I e Chu II, de acordo com suas dimensões, em homenagem a sua criadora, a arquiteta e designer sino-brasileira Chu Ming Silveira (1941-1997).



A própria autora pensou em chamar as cabines ovaladas em fibra de “tulipas”, já que o projeto permitia a instalação de até cinco cúpulas em um só poste que, visto de cima, lembraria a flor. Mas foram as ruas, onde reinaram na comunicação por mais de cinco décadas a partir de sua inauguração no Rio, em 1972, que deram seu nome definitivo: orelhão.

Sua presença, inicialmente, nas ruas cariocas e paulistanas, foi tema de crônica de Carlos Drummond de Andrade no Jornal do Brasil. Aos poucos, os orelhões também moldaram o vocabulário nacional, como expressões como “cair a ficha” — cujo sentido permaneceu mesmo depois da substituição dos discos metálicos pelos cartões com tecnologia indutiva, na década de 1990. Reconhecido como um ícone do design mundial, a cabine ovalar foi adquirida (ou adaptada) por países como Peru, Colômbia, Paraguai, Angola, Moçambique e China, e marcou a sociedade e a cultura brasileira.



Após a chegada da telefonia celular ao país, nos anos 1990, os orelhões permaneceram como parte da paisagem urbana, com seu uso reduzido até tornarem-se obsoletos. Com 90% da população brasileira acima dos 10 anos de idade tendo ao menos um celular de uso pessoal, segundo dados de 2024 do IBGE, o fim dos telefones públicos era questão de tempo.



No ano passado, foram encerradas as concessões do serviço de telefonia fixa das cinco empresas responsáveis pela manutenção dos aparelhos nas ruas. A saída definitiva de cena veio mês passado, com a decisão da Anatel da retirada da maioria dos cerca de 38 mil orelhões remanescentes, à exceção das localidades sem rede de celular disponível, até 2028.

O adeus ao orelhão se dá justamente no momento em que foi alçado à fama no circuito internacional de cinema, em cenas de “O agente secreto” (2025), de Kleber Mendonça Filho, e no pôster do longa, criado a partir de uma foto de cena do protagonista Marcelo (Wagner Moura) em uma cabine.



Vencedor de dois prêmios no Festival de Cannes, dois Globos de Ouro e indicado ao Oscar, que acontece em março, em quatro categorias (filme, filme internacional, ator e direção de elenco), o longa inflamou a nostalgia do telefone público, com a instalação de versões cenográficas em cinemas durante a campanha de lançamento (um deles foi doado ao acervo da Cinemateca Brasileira). A consagração definitiva, com fantasias de orelhões viralizando no pré-carnaval deste ano, atestam o lugar do objeto no imaginário nacional.

— É uma peça de design linda, que chama muito a atenção do público estrangeiro, menos familiarizado com essa imagem, já que os telefones públicos ao redor do mundo, de modo geral, estão instalados em cabines fechadas — destaca Thales Junqueira, diretor de arte de “O agente secreto”. — Nós recuperamos e reformamos algumas carcaças de fibra de vidro e carregávamos eles no set, para posicionar nas várias locações em que aparecem no filme.



Além do longa de Kleber Mendonça Filho, o orelhão faz parte da ambientação urbana da cinematografia brasileira. Isso quando não deixa a cenografia para fazer “pontas” na trama, como em “Dois filhos de Francisco” (2005), na cena em que o pai do título (e empresário) de Zezé Di Camargo & Luciano distribui fichas entre operários de uma construção para que liguem para as rádios pedindo “É o amor”, que se tornaria o primeiro sucesso da dupla sertaneja.



Ou em “Nosso sonho” (2023), cinebiografia da dupla Claudinho e Buchecha, na sequência em que os aspirantes a astros dão o número do telefone da rua como se fosse de seu escritório. Ou ainda em “Aumenta que é rock ’n’ roll” (2024), longa sobre a história da rádio Fluminense FM, mostrando como os flashes ao vivo do primeiro Rock in Rio, em 1985, eram passados para a “Maldita” pelo fone de um aparelho público.



Fora do cinema, são vários os exemplos da perpetuação do orelhão na memória em outras manifestações culturais. Na TV, eram das cabines ovaladas que os personagens das novelas movimentavam as tramas do espaço público, na dramaturgia pré-telefonia celular. Mas foi Jô Soares (1938-2022) que, no humor, imortalizou uma versão acrílica azul do orelhão, de onde, semanalmente o personagem Zé da Galera dava dicas táticas ao treinador da seleção brasileira em 1982, repetindo o bordão que saiu do “Viva o Gordo” para as ruas: “Bota ponta, Telê!”. No ano passado, os telefones públicos voltaram a ganhar destaque, na série “Pablo & Luisão” (TV Globo/Globoplay), no episódio em que Paulo Vieira relembra como o pai utilizou os postes que fixavam as cúpulas para cercar a casa da família.



Na música, a criação de Chu Ming Silveira esteve por décadas citadas em versos, das fichas que “já vão terminar” e o “japonês trás de mim” na fila imaginada por Chico Buarque para “Bye bye Brasil” (1980) ao “orelhão da minha rua escangalhado” e o “cartão zerado” de “São Gonça” (1997), de Seu Jorge. O primeiro tema, encomendado para o filme de mesmo nome de Cacá Diegues (1940-2025), marcou a primeira e única parceria de Chico e Roberto Menescal. Além da letra que encadeia situações por vezes sem conexão, como nas velhas conversas de tempo restrito nos telefones públicos, o andamento e o arranjo das partes finais mudam, como se seguissem o ritmo do término das fichas.

— Nos encontramos na casa do Cacá e, no outro dia, voltando de um compromisso em São Paulo, aproveitei um tempo do avião parado na pista e já comecei a pensar naquela sequência de acordes. Passou um mês, o Chico não estava conseguindo pôr a letra, e o Cacá pediu para gravar só o instrumental mesmo, que ele precisava para montar. Quando estava no estúdio o Chico surgiu com uma letra quilométrica, muito maior que a atual. Cortamos ali, na hora, e ele gravou a voz no mesmo dia — lembra Menescal. — O Cacá já tinha me pedido uma música com uma dinâmica assim, aí o Chico arrematou com aquela letra incrível, e virou mesmo a cara do filme.



Nas artes visuais, a forma icônica das cabines motivam intervenções, na forma de grafites — em 2012, São Paulo chegou a promover a Call Parade, em que 100 telefones públicos foram transformados em obras a céu aberto — ou como as instalações feitas pelo artista austríaco radicado no Brasil Martin Ogolter, com lycra colorida. Atualmente morando na França, a carioca Lyz Parayzo inspirou-se em uma forma de comunicação proporcionada pelos orelhões bem diferente da convencional para uma de suas primeiras séries, “Putinha Terrorista” (2015-2019). Quando ainda era aluna da Escola de Artes Visuais (EAV) do Parque Lage, Lyz criou uma série de panfletos com seu corpo nu e frases eróticas, nos moldes das propagandas de mulheres e travestis prostituídas coladas no interior das cabines. Em suas performances, a artista adentrava vernissages panfletando, incluindo no “anúncio” os endereços e telefones reais de galerias e museus, como A Gentil Carioca, o MAM-RJ e o Masp.

— Quando estava na EAV, frequentava muito a CasaNem, no Centro, que acolhe muitas trabalhadoras sexuais trans e travestis. Então fiz os panfletos com aquela estética e nas mesmas medidas dos colados nos orelhões. Eram gráficas baratas, imprimia 10 mil de uma vez e distribuía nas aberturas — explica Lyz. — Colocar a minha imagem nos panfletos era uma forma de abordar a precarização do trabalho do artista. E também de mostrar como o mercado captura as nossas identidades, nossos corpos trans, negros, indígenas, como commodity. Pensava nessas performances como ações de guerrilha artística, invadia as vernissages para panfletar e saía, depois passei a ser convidada para fazer pelas instituições.



Agora item de museu — inclusive, pode ser visto no Musehum (Museu das Comunicações e Humanidades), no interior do Futuros — Arte e Tecnologia, no Flamengo, Zona Sul do Rio — o orelhão pode fazer parte do acervo de uma das maiores instituições do mundo. Segundo o arquiteto Alan Chu, filho de Chu Ming Silveira, o MoMA (Museu de Art Moderna de Nova York) estaria negociando a aquisição de uma cabine. A família planeja ainda a doação ao MoMA das plantas originais da casa brutalista projetada por Chu Ming em 1973, no bairro Real Parque, próximo ao Morumbi, em São Paulo. A preservação do legado da arquiteta e designer é feita também pelo site orelhao.arq.br, mantido pela família e que traz o histórico da criação, os projetos e o memorial descritivo originais, escrito a mão por ela.

— O orelhão é um case de design mas também na área da propriedade intelectual. No início, houve uma certa confusão, outras pessoas tentaram reivindicar a autoria. Por isso é importante esse trabalho de memória, que fazemos há muito tempo com o site, para divulgar as informações corretas — comenta Alan Chu, que vê com naturalidade a retirada das cúpulas das ruas. — Houve uma comoção, uma coisa bem nostálgica, porque o orelhão simboliza o Brasil de um outro tempo. É normal que deixe de existir quando não há mais uso, o design deve unir beleza e função. Mas vai ficar para sempre como um ícone nacional, não há dúvidas.

