Após três dias de velório do Papa Franscico aberto ao público, a Missa das Exéquias é celebrada na manhã deste sábado (26) no átrio da Basílica de São Pedro, no Vaticano.



A celebração, que marca o primeiro dia Novendiali (novenário) - os nove dias de luto e orações em honra ao Pontífice falecido - é presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício.

Pelo menos 130 delegações, incluindo quase "50 chefes de Estado e 10 monarcas" em exercício, comparecerão à missa fúnebre, informou o Vaticano.







A cerimônia terá duração de uma hora e meia e contará com a participação de 224 cardeais e 750 bispos e padres.

O caixão de madeira e zinco, que foi lacrado na noite dessa sexta-feira, será colocado na praça em frente ao altar.

As delegações se sentarão em ordem alfabética, à direita do altar e do caixão, de frente para a basílica.

Na primeira fila estarão Javier Milei, como presidente da terra natal do falecido Pontífice, a Argentina, e o seu contraparte italiano, Sergio Mattarella.

Eles serão seguidos pelos dez monarcas em exercício e por cerca de 50 chefes de Estado, incluindo Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, Daniel Noboa, do Equador, Xiomara Castro, de Honduras, e Luis Abinader, da República Dominicana.

Os cardeais ficarão do lado esquerdo.



Estes serão os destaques da missa multilíngue, em ordem cronológica:

Leituras

Homilia do cardeal Re

Oração universal

Consagração do pão e do vinho

Participantes trocam gesto de paz (Aperto de mãos)

Comunhão

Silêncio para oração pessoal

Patriarcas, arcebispos e metropolitas das Igrejas católicas orientais se aproximam do caixão

O celebrante aspergirá o Pontífice com água benta

Caixão entra na Basílica de São Pedro

Ao final da celebração eucarística, ocorrerão os ritos da Última Commendatio e da Valedictio — despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias.

Após as exéquias, o caixão do Papa será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e, de lá, num cortejo fúnebre que tem extensão de quase quatro quilômetros, será transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, onde haverá a cerimônia de sepultamento.



Durante aproximadamente 30 minutos, a procissão percorrerá lentamente as ruas de Roma por cerca de quatro quilômetros, passando por locais emblemáticos, como os Fóruns Imperiais e o Coliseu.

"Franciscus"

Por volta das 7h (horário de Brasília), os restos mortais de Jorge Mario Bergoglio chegam à Santa Maria Maior, uma das quatro basílicas papais de Roma.

Um grupo de pessoas desfavorecidas o receberá como um símbolo de seu pontificado.

O cardeal camerlengo Kevin Farrell presidirá o sepultamento, que será realizado de forma privada.

O enterro de Francisco será a primeiro de um pontífice na Basílica de Santa Maria Maior de Roma fora do Vaticano desde Leão XIII, em 1903.



O túmulo é de mármore e tem apenas uma palavra, "Franciscus". Uma reprodução da cruz peitoral que o papa utilizava acompanhará o conjunto.



A sepultura de Francisco fica em uma nave lateral da basílica, perto do altar de São Francisco. O público geral poderá visitar o local a partir de domingo.

O papa Francisco faleceu aos 88 anos, na manhã da última segunda-feira, no Vaticano. O velório, na Basílica de São Pedro, foi iniciado na quarta (23) e durou até essa sexta-feira. Milhares de fiéis foram se despedir do papa.

