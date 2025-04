A- A+

A Missa das Exéquias do papa Francisco foi celebrada na manhã deste sábado (26) no átrio da Basílica de São Pedro, no Vaticano.

A celebração, que marca o primeiro dia Novendiali (novenário) - os nove dias de luto e orações em honra ao Pontífice falecido - foi presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício.



A cerimônia teve duração de uma hora e meia e teve a participação de 224 cardeais e 750 bispos e padres.



O caixão de madeira e zinco, que foi lacrado na noite dessa sexta-feira, foi colocado na praça em frente ao altar.





A polícia italiana calculou que cerca de 140 mil pessoas encheram a Praça de São Pedro e as ruas próximas que desembocam no local para assistir ao funeral do Papa Francisco.

Pelo menos 130 delegações, incluindo quase "50 chefes de Estado e 10 monarcas" em exercício, compareceam à missa fúnebre, informou o Vaticano.



"Franciscus"

Em seguida, da Basílica de São Pedro, os restos mortais de Jorge Mario Bergoglio são levados à Santa Maria Maior, uma das quatro basílicas papais de Roma. No caminho, os fiéis aplaudem.

Um grupo de pessoas desfavorecidas o receberá como um símbolo de seu pontificado.



O cardeal camerlengo Kevin Farrell presidirá o sepultamento, que será realizado de forma privada.



O enterro de Francisco será a primeiro de um pontífice na Basílica de Santa Maria Maior de Roma fora do Vaticano desde Leão XIII, em 1903.

O túmulo é de mármore e tem apenas uma palavra, "Franciscus". Uma reprodução da cruz peitoral que o papa utilizava acompanhará o conjunto.

A sepultura de Francisco fica em uma nave lateral da basílica, perto do altar de São Francisco. O público geral poderá visitar o local a partir de domingo.



O papa morreu na última segunda-feira (dia 21) por conta de insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral (AVC). O boletim médico divulgado pelo Vaticano informou ainda que o quadro foi agravado por pneumonia bilateral, bronquiectasias múltiplas, hipertensão e diabetes tipo 2.

