DESPEDIDA Adeus e comoção no enterro do fundador do Movimento Pró-Criança, Sebastião Barreto Campello Empreendedor social morreu aos 94 anos, no Recife

O corpo do fundador do Movimento Pró-Criança, Sebastião de Araújo Barreto Campello, foi sepultado ao meio-dia deste domingo (21), no Cemitério de Santo Amaro, área central do Recife. O empreendedor social faleceu neste sábado (20), em consequência de um infarto agudo do miocárdio, no Hospital Real Hospital Português, na capital pernambucana, onde estava internado. Sebastião, que era viúvo e deixa cinco filhos.



Doutor Sebastião, como era carinhosamente tratado por todos, estava hospitalizado há dez dias. Teve um infarto no dia 10 deste mês e precisou ser submetido a um cateterismo dois dias depois. Vinha apresentando sinais de melhora, e a previsão era de alta da Unidade Intensiva de Tratamento (UTI).

Depois, apresentou um quadro com infecção, mas não se identificava exatamente de que tipo. Da última sexta-feira para o sábado piorou e, ao se submeter a uma nova entubação, teve uma parada cardíaca e não resistiu.



“Ele estava já com uma vida muito limitada, porque teve um problema há uns anos nas pernas e, por isso, não conseguia se locomover com facilidade. Mas estava consciente, sempre muito inteligente, embora com a mobilidade muito prejudicada”, contou o professor do curso de design da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Sílvio Araújo, filho de Sebastião.



Para ele, a morte do pai não é motivo para tristeza. “A gente tem que celebrar, porque a vida de papai foi muito rica, longa, frutífera. Então, mais do que qualquer coisa, a gente tem que ver o lado do legado que ele deixou. É uma falta, como qualquer perda, mas é uma pessoa que viveu 95 anos”, afirmou, emocionado, Sílvio.



De acordo com Barbosa, o Pró-Criança beneficia hoje cerca de cinco mil crianças e suas famílias. “Sebastião deu um exemplo de vida cristã e de dedicação ao próximo. A obra que ele realizou é fantástica. Agora, a gente tem a responsabilidade de continuar algumas coisas que ele deixou, entre elas o Pró-Criança”, completou.

Marcílio Félix da Silva, 39 anos, coordenador geral de Esportes e técnico da equipe de rendimento de judô do Pró-Criança, que trabalha há 18 anos no projeto social, disse que tudo que é hoje profissionalmente deve a Sebastião. “Quando cheguei ao Pró-Criança, era apenas um ex-atleta que queria dar continuidade a tudo que aprendi, e ele abriu as portas para que eu pudesse desenvolver o meu trabalho. Sempre acreditou em mim”, afirmou Marcílio. O técnico acrescenta que no Pró-Criança se encontrou como educador social. “Foi lá que comecei a despertar esse interesse em levar a filosofia do judô em benefício das crianças e jovens. E ele (Sebastião) foi a pessoa que me guiou durante todos esses anos”, lembrou. A atleta de judô Luciana Silva, que está com 21 anos, começou a ser beneficiada pelo Pró-Criança quando tinha apenas seis anos. A garota, que mora na comunidade dos Coelhos, já foi campeã brasileira, sul-americana e participou de circuitos europeus graças ao Pró-Criança. Hoje, além de atleta, ela é auxiliar técnica de judô do projeto social, ajudando com as equipes de rendimento. O Pró-Criança aproveitou o know-how internacional dela, que já viajou para diversos países representando Pernambuco como atleta de judô. “Eu estou muito triste. Ele foi uma pessoa muito especial. Foi um ser humano de uma índole ímpar. Não media esforços para ajudar o próximo. Essa era uma das principais missões dele”, disse Luciana.

