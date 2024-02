A- A+

Região Metropolitana do Recife Adiado julgamento do suspeito de feminicídio contra comerciante Eudina Sobral, assassinada no Cabo Júri estava marcado para ocorrer na próxima segunda-feira (19), às 9h

Foi adiado o julgamento do suspeito de assassinar a comerciante Eudina de Oliveira Sobral, vítima de feminicídio em março de 2019, aos 67 anos, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

O homem, apontado como executor, era companheiro da vítima havia 17 anos. O júri estava marcado para ocorrer na próxima segunda-feira (19), às 9h, no Fórum Humberto da Costa Soares, no Centro do Cabo, mas foi adiado, sem nova data para ocorrer.

Em 7 de março daquele ano, a comerciante foi morta a facadas dentro da própria casa. Na ocasião, o suspeito chegou a simular que a mulher teria sido vítima de um assalto. Familiares apontam que o relacionamento do casal era abusivo.



O corpo de Eudina foi encontrado pelo próprio filho dentro da residência, situada no Centro do Cabo de Santo Agostinho. Filha da vítima, Edjane Sobral relata que a família espera por justiça.



"Estamos esperando o julgamento faz tempo e que a justiça seja feita. Que ele pegue a pena máxima, pois a forma que ele matou minha mãe foi muito cruel, com estrangulamento e diversas facadas’’, disse a filha.

A coordenadora geral do Centro das Mulheres do Cabo (CMC), Izabel Santos, afirmou que o CMC se unirá aos familiares na cobrança por justiça para o caso.



“É muito significativo que ele seja julgado próximo do 8 de março, que demarca a luta pelos direitos das mulheres, pois acreditamos que, quando uma mulher tem uma vida ceifada, todas morremos também”, ressaltou.

