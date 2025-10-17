A- A+

diplomacia Adiar acordo global para reduzir emissões navais é uma "oportunidade perdida", diz ONU Os países membros da OMI decidiram postergar a decisão nesta sexta-feira, diante da pressão dos Estados Unidos para bloquear a iniciativa

A decisão de adiar por um ano a votação para aprovar um plano de reduções das emissões de carbono marítimas é "uma oportunidade perdida", declarou o porta-voz do secretário-geral da ONU nesta sexta-feira (17).

Os países membros da Organização Marítima Internacional (OMI) decidiram postergar a decisão nesta sexta-feira, diante da pressão dos Estados Unidos para bloquear a iniciativa.

"É uma oportunidade perdida para que o Estados-membros coloquem o setor naval em um caminho claro e confiável rumo às emissões líquidas zero", disse Stéphane Dujarric.

"O setor naval, fundamental para nossa economia global, é responsável por aproximadamente 3% das emissões globais, por isso sua descarbonização é crucial", concluiu.

