CONTRAVENTOR PRESO Adilsinho, preso em Cabo Frio, estava foragido por mortes ocorridas há quatro anos Homicídios estariam ligados a disputas da máfia de cigarros e das máquinas caça-níqueis

O contraventor Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilsinho, foi preso nesta quinta-feira (26) durante uma ação conjunta das polícias Civil e Federal, além do Ministério Público do Rio.

Encontrado em Cabo Frio, na Região dos Lagos, Adilsinho tinha contra si pelo menos cinco mandados de prisão em aberto, sendo quatro deles por homicídios ocorridos em 2022.

Marquinhos Catiri e Sandrinho

Marco Antônio Figueiredo Martins, o Marquinhos Catiri, foi morto a tiros em novembro de 2022, quando saía de uma academia de musculação em Del Castilho, na Zona Norte do Rio. De acordo com investigações, Catiri chefiava a milícia que atuava nas comunidades Águia de Ouro, Guarda e Fernão Cardim, todas na região em que foi morto.

Pelo menos 10 criminosos participaram do ataque, que contou com fuzis e granadas. Para as investigações da Polícia Civil, Adilsinho foi quem encomendou o assassinato, que vitimou também Alexsandro José da Silva, o Sandrinho, apontado como integrante da organização criminosa.

Na ocasião, um apartamento foi alugado próximo à academia, de onde a rotina de Catiri passou a ser monitorada, com auxílio de câmeras de segurança. Um dos suspeitos presos por participar do crime, George Garcia de Souza Alcovias — que se mudou para o local — passou ainda a trabalhar como mototaxista e a frequentar bares frequentados por milicianos.

Catiri era braço direito do bicheiro Bernardo Bello, ex-marido de Tamara Garcia, filha do contraventor Waldemir Paes Garcia, o Maninho.

Fabrício Alves Martins de Oliveira

Para os investigadores, a execução de Fabrício Alves Martins de Oliveira está relacionada à máfia do cigarro. Oliveira estava num posto de gasolina na Estrada do Mendanha, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, quando, segundo denúncia do Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ), atiradores chegaram “de modo coordenado, em atividade típica de grupo de extermínio”.

Ele foi atingido por 14 tiros de fuzil e de pistola Os três suspeitos de atirar contra Fabrício são: o policial militar Daniel Figueiredo Maia, José Ricardo Gomes Simões e Alex de Oliveira Matos, o Faraó.

Fábio Alamar Leite

Fábio Alamar Leite saía do enterro de Oliveira — de quem havia sido sócio numa empresa de caminhões de transporte de gelo —, no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio, quando foi baleado. Os assassinatos foram num intervalo de dois dias.

