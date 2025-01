Administrador do canal do Panamá defende soberania panamenha e rebate intenção de Trump

A- A+

O administrador do Canal do Panamá, Ricaurte Vásquez disse que a hidrovia permanecerá nas mãos dos panamenhos e aberta ao comércio de todos os países, rejeitando as alegações do presidente eleito americano, Donald Trump, de que os Estados Unidos deveriam assumi-la.



"Não há nenhuma base para esse tipo de esperança. Essa é a única coisa que posso dizer", enfatizou ao descartar a intenção de Trump de tomar o controle do canal, que até considerou o uso do poder militar para a anexação.



Em uma entrevista, o representante negou as alegações do republicano de que a China estaria controlando as operações no local e disse que as empresas chinesas que operam nos portos fazem parte de um consórcio de Hong Kong que venceu um processo de licitação em 1997. Segundo Vásquez, empresas dos EUA e de Taiwan também estão operando outros portos ao longo do Canal do Panamá.

Veja também

Meta Entidades LGBTI+ criticam Meta: "patologização de identidades é grave"